雲縣市區道路及人行道管理養護考核 3鄉表現亮眼

雲林縣一一四年度市區道路及人行道管理養護考核揭曉，張麗善縣長頒獎莿桐、東勢與古坑鄉公所肯定績優表現。(記者劉春生攝）

雲林縣政府推動市區道路與人行道優化成果豐碩，「一一四年度市區道路及人行道管理養護考核」結果出爐，莿桐鄉、東勢鄉及古坑鄉脫穎而出，優異表現獲得評審委員一致肯定，三鄉鎮依名次將分別獲得最高四百萬元獎勵補助經費。張麗善縣長二十五日親自頒獎，表彰其在道路維護與人行環境改善上傑出貢獻；莿桐鄉長廖秋蓉、古坑鄉長林慧如及東勢鄉公所秘書許崧靂、斗六市公所主任秘書孫旺田蒞臨受獎。

其中，莿桐鄉連年奪冠，穩居第一。莿桐鄉公所長期在道路平整、人行道修繕與通行安全維護上的專業與效率，再度蟬聯第一名，展現卓越執行力。莿桐鄉長廖秋蓉表示：「感謝縣府長期指導與協助，團隊秉持『安全優先、民眾便利』的理念，持續改善通學步道、排水及照明設施，讓居民走得安心、過得舒心，這份榮耀屬於全體鄉親。」另，東勢鄉與古坑鄉戮力於道路維護管理及創新作為分別名列第二、第三名。古坑鄉長林慧如肯定公所團隊努力，此次古坑鄉獲得第三名還有很大進步空間，期勉公所團隊努力向莿桐鄉公所看齊；今日代表東勢鄉公所出席領獎秘書許崧靂期盼縣府團隊多關心東勢鄉偏遠地方建設；斗六市公所主秘孫旺田也表示，人行道改善是條漫長的路，在這過程中公所秉持與各方多做交流、傾聽各方意見，希望能夠做到大家都能滿意的人行環境。

縣長張麗善表示，縣府持續精進人行環境，雲林縣政府在內政部國土管理署辦理的「一一四年市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」，其中「人行環境」項目表現優異，榮獲縣市型甲組前二名優異成績，展現縣府積極推動友善步行空間的決心與成效。另於「民眾票選路段」改善項目，斗六市明德北路三段也榮獲殊榮。該路段過去因通行需求高且人行空間不足，經縣府積極整修後，道路交通視線改善、導盲設施補強、人行鋪面拓寬更新及新增停車格空間等成果顯著，獲得地方居民一致好評，成為此年度改善典範，將於十二月中旬接受內政部頒獎。

張麗善縣長指出，雲林縣雖不若六都出門有捷運等便捷公共運輸，但完善「路平、燈亮、水溝通」基礎建設是共同政策目標。期盼各鄉鎮市長於路平專案能因地制宜考量鄉親需求，於各鄉鎮市、在各社區裡創造建置安全舒適平整道路環境，讓所有用路人、行人鄉親得到最好守護。

雲林縣交通工務局局長汪令堯指出，雲林縣在「一一四年市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」獲中央給予高度肯定，他感謝各鄉鎮市公所齊心齊力，完善市區道路，期許明年繼續努力再創佳績。

雲林縣交通工務局藉由今日成果研討會特別邀請交通安全專家──李明聰助理教授（國立高雄科技大學運籌管理系）進行專題演講。李教授兼任國土署委員，專長於綠色運輸與配送、節能減碳、安全駕駛及短期交通預測，並曾參與多項運輸規劃與交通安全計畫。

李教授指出，隨著「行人地獄」等交通議題受關注，道路安全需從設計源頭檢討。他分享國內外成功案例，剖析易肇事路口的常見缺失，如視線遮擋、標線不明、號誌配置不佳及停車規劃不足等問題，並提出可行性改善策略，促進縣市間的經驗交流。

張麗善縣長再次感謝各鄉鎮公所的努力與投入，道路養護與人行道改善並非短期工程，而是民眾日常生活安全的基礎。期許各鄉鎮持續精進、互相學習，縣府也會秉持『安全、暢行、友善』的原則，強化導盲設施、優化交通號誌與行穿線設計，讓雲林成為更安全、宜居、幸福的縣市。