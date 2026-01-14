雲縣布袋戲傳習中心旗艦計畫 旗艦大戲補助上看百萬

雲林縣臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫劇本創作暨旗艦節目製作演出團隊徵選開跑，最高補助二百萬元。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府推動臺灣布袋戲文化傳承與創新發展，十四日舉辦「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫－劇本創作徵選」頒獎暨「旗艦節目製作演出團隊徵選」宣傳，表揚本年度入選之優秀創作劇本，並同步宣布啟動「旗艦節目製作演出團隊徵選」及「經典劇目巡演推廣」等計畫，持續深化雲林為臺灣布袋戲重鎮文化能量。

首波「劇本創作徵選」反應熱烈，共徵得六十一件創作，題材橫跨傳統改編、現代議題、奇幻敘事及跨域表現等多元面向，展現臺灣布袋戲創作的豐沛能量。經專業評審審慎評選，最終選出五件入選作品，第一名周能昌《雲龍風虎掌翻天》、第二名陳筱郁《蒼穹萍生》、第三名鍾寧、陳映希《飛魚勇士》及佳作二名蔡坤福《（無煙無毒快樂幸福）小明給爸爸最有價值的父親節禮物》、廖志堅《扮戲的手》，作為後續旗艦節目製作重要創作基礎。

縣長張麗善親臨頒獎狀及獎勵金，肯定創作者的專業投入與藝術成果。同步辦理「經典劇目巡演推廣」計畫，經評入選團隊「真雲林閣掌中劇團《開臺英雄顏思齊》」、「真五洲掌中劇團《六合群俠傳》」、「昇平五洲園《穆桂英之降龍木》」等三團隊，未來將透過巡演，擴大觀眾接觸層面，促進傳統戲曲的世代交流與文化傳承。

張麗善指出，縣府正式對外宣告啟動「旗艦節目製作演出團隊徵選」，即日起至二月十三日止，以此次入選劇本為創作基礎，公開徵選具專業製作能力之布袋戲團隊，透過創作陪伴、試演發表與正式演出等階段，完成年度旗艦大戲製作。全案補助金額依審查委員會核定，每團最高補助二百萬元，總補助經費上限六百萬元，期促進創作者與表演團隊間的合作交流，提升作品整體製作水準與舞台呈現品質。

此外，同步辦理「雲菁人才創意設計美學培育計畫」宣傳，計畫預計一月三十日於文觀處官網正式對外公布內容及招生相關資訊，更多資訊與內容請持續關注文觀處官網。