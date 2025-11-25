雲縣年度道路及人行道管理養護考核 莿桐、東勢、古坑獲獎

雲林縣一一四年度市區道路及人行道管理養護考核揭曉，莿桐鄉再奪冠獲四百萬獎勵，東勢與古坑分別第二、第三名表現亮眼。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府推動市區道路與人行道優化成果豐碩，「一一四年度市區道路及人行道管理養護考核」出爐，莿桐鄉再奪冠獲得四百萬獎勵補助、東勢鄉及古坑鄉也脫穎而出，獲評審委員一致肯定。廿五日縣長張麗善親自頒獎表彰。

莿桐鄉連年奪冠，穩居第一。鄉長廖秋蓉感謝縣府長期指導與協助，團隊秉持『安全優先、民眾便利』理念，持續改善通學步道、排水及照明設施，讓居民走得安心、過得舒心，榮耀屬於全體鄉親。

東勢鄉名列第二，代表受獎的公所秘書許崧靂說，期盼縣府團隊多關心東勢鄉偏遠地方建設。古坑鄉名列第三，鄉長林慧如肯定公所團隊的努力，但還有很大進步空間，期團隊向莿桐鄉公所看齊；斗六市公所主秘孫旺田說，人行道改善是條漫長的路，過程中秉持與各方多交流、傾聽各方意見，希望能做到大家都滿意的人行環境。

張麗善說，縣府在內政部國土管理署辦理「一一四年市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」，其中「人行環境」項目表現優異，榮獲縣市型甲組前二名優異成績。另「民眾票選路段」改善項目，斗六市明德北路三段也獲殊榮。期各鄉鎮市長於路平專案能因地制宜考量鄉親需求，讓所有用路人、行人鄉親得到最好守護。

張麗善再次感謝各鄉鎮公所的努力與投入，道路養護與人行道改善並非短期工程，期許各鄉鎮持續精進、互相學習，讓雲林成為更安全、宜居、幸福的縣市。