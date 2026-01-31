雲縣府修復清代古物進香旗 縫補北港進香媽祖文化
▲北港朝天宮進香旗修復成果發表會，展現雲林深厚而獨特的文化能量。(記者劉春生攝)
雲林縣北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（道光貳拾陸年款、光緒拾陸年款、光緒拾玖年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，需要進行妥善的修護處理，在成功獲得文化部文化資產局、雲林縣政府補助後，一一四年委託國立雲林科技大學進行修護工作，近日修護工作即將完成，三十一日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座，講座邀請《北港進香》作者黃偉強暨進香旗修復師侯宗延，分別分享北港進香與進香旗的關聯，以及修復三面進香旗過程的相關經驗。
進香旗是香客持拿的三角或四角形令旗，旗面通常會有「天上聖母」、「北港進香」等字樣，並且有持有者的名字、居住地等資訊。客家庄多將進香旗視為媽祖的象徵，會特別供奉進香旗，有些地方則認為進香旗具有媽祖派遣兵馬隨身保護信徒的功能，香客進香前會先進行祭拜儀式，並於進香時隨身攜帶。進香旗被帶到北港後，有些是由信徒自行過爐，有些則由廟方收集後集體過爐。不論哪種用法，都顯示北港進香與進香旗有密切的關係。一般進香旗以日治時期至二戰後時期為主，此次進行修護的三件進香旗，年代均為清領時期，歷史相當悠久。
這次修復的三件進香旗，因年代久遠，經過前人多年使用，有些地方呈現破洞、斷裂和磨損等等劣化狀況，並有使用者縫補過的痕跡，進香旗上的金屬配件也有鏽斑。早期為了文物展示和管理，僅將它們黏裱裝框保存，此次修護計畫則是將進香旗從裱版上揭下，接著進行清潔、加溼攤平、加固等流程，並製作無酸襯板、無酸保存盒加以保存，使文物能在更好的保存條件中延續其文化資產價值。
陳璧君副縣長表示，古物的修復與研究，不只是技術工程，更是文化歷史內涵的重要物證。「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」是國家重要民俗，也是雲林最具代表性的文化符號。透過進香旗等珍貴古物的系統性修護與研究，不僅讓文物得以永續保存，更讓信仰脈絡、地方記憶得以被看見、被理解。縣府將持續與中央、學界及宗教團體合作，讓文化資產成為雲林文化自信最穩固的錨點，向外界展現雲林深厚而獨特的文化能量。
文化部文化資產局主任秘書張祐創特別出席活動，他對雲林縣政府及北港朝天宮長期以來對文化資產保存的重視與努力表示高度肯定。張主秘指出，這三面清代進香旗的修復，不僅是技術上的修補，更是對台灣民間信仰脈絡的梳理，中央將持續支持基層文資修護，讓珍貴古物能世代傳承。
北港朝天宮董事長蔡??表示，進香旗承載的不只是香客的名字與足跡，更是北港進香文化的精神象徵。這次修復成果發表會，結合學者研究與修復實務分享，希望讓更多民眾理解進香旗在宗教儀式、信仰實踐中的重要角色。感謝雲林縣政府長期協助朝天宮進行文物清點與保存，目前館藏文物已超過上萬件，朝天宮就像一座活的宗教博物館。未來也期待透過更多修復與展示，讓信眾與年輕世代都能親近、理解並珍惜這份信仰文化資產。
進香旗修護師侯宗延表示，此次修復三件具有古物身份的北港進香旗，遵循國際文物修復原則，改善進香旗織品劣化情形，讓古物得以妥善保存。透過織品分析研究，首次發現清代進香旗使用「狗毛」纖維布料。此案也經過田野調查，委託蔡明堂藝司，利用永豐錫鋪有百年歷史的麝石模具，重新澆鑄出葫蘆旗頭和香火牌，讓進香旗相關工藝技術也得以紀錄保存。
文化觀光處長謝明璇表示，此次三件清代進香旗修護計畫，獲文化部文資局與縣府共同補助，總經費一百二十一萬元，歷時近一年完成，充分展現專業修復師的細膩技術與嚴謹態度。透過科學分析與田野調查，不僅改善文物劣化情形，也為進香旗相關材料與工藝留下珍貴研究紀錄。雲林縣目前已指定五十案古物，一般古物四十八案，重要古物兩案(北港飛龍團大龍旗、西螺福興宮好義從風匾)。感謝文資局對雲林縣文化資產保存的肯定與補助，近年已完成十五案修復，並將陸續推動更多修護計畫。未來部分修復完成的古物，將規劃於北港糖廠倉庫群保存展示，結合教育推廣，讓文化資產從典藏走向全民共享，持續深化雲林的文化底蘊。
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 99則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 21 小時前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
富良野花海來襲 新春玩北投「6大免錢景點」賞花泡湯超放鬆
新年走春不必出國，北投「台版富良野」花海於 2026 浪漫回歸！今年規模再升級，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園區，打造壯麗的彩色花毯。現在只要搭上捷運，就能優雅避開塞車，一次玩遍北投「6 大免錢景點」！Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
台中31歲母涉餵藥殺2兒 製作筆錄冷回：不知道、忘記了
即時中心／林韋慈報導台中市西區一名31歲母親今（31）日凌晨因情緒不穩，疑似企圖攜帶兩名幼子輕生，先餵食孩子不明藥物，導致兩名幼童當場死亡。警消獲報趕抵現場時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，立即對其四肢進行束縛並送醫保護管束。下午時，女子情緒稍緩，被帶回派出所製作筆錄，但對警方詢問多以「不知道」、「忘記了」回應。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2則留言
搭高鐵商務艙後座媽媽「縱容小孩」猛踢椅背！惱羞嗆7字…他卻倒大楣
台中劉姓男子去年帶媽媽出遊，搭乘高鐵購買商務艙座位，因後座孩童不斷踢擊椅背，劉男一氣之下，恫稱「信不信我宰了你」，嚇到男童及他母親，因此報警提告。劉男否認犯行，認為是家長縱容小孩太離譜，只是想制止才說氣話，沒有任何肢體暴力行為；但法官認為，只需尋求隨車服務人員或列車長協助處理即可解決問題，他卻出言恐嚇，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
小兄弟遭灌藥雙亡！恐需解剖驗毒物 二寶媽做筆錄僅冷回「忘記了」
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所製作筆錄，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用 秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】由竹山秀傳醫療社團法人前山社會福利慈善事業基金會籌設的「竹山竹秀苑日間照顧互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言