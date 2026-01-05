雲縣府公布新人事 謝明璇接任文化觀光處處長

雲林縣府宣布文化觀光處處長由謝明璇接任／雲林縣府提供





雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君115年1月1日陞任副縣長，雲林縣府今天宣布，遺缺將由與雲林及大埤地區具有深厚生活連結，長期關注地方公共事務的謝明璇接任。

縣府指出，謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，擁有公關領域、活動規劃、統籌執行及跨部門協調的實務經驗；曾任職於航空產業，培養高度紀律、良好臨場反應及應變能力還有團隊合作的重要，對於高壓環境下的溝通與協調具備扎實基礎。

而過去兩年多，於雲嘉地區具影響力、指標性之優良企業的社團組織「中華民國義雲會」擔任執行秘書，實際參與會務運作規劃，與企業主直接進行溝通討論，對地方產業脈動與民間需求有更深入的了解和學習。

雲林縣長張麗善表示，感謝陳璧君副縣長過去對文化觀光處的努力與付出，期盼未來新任謝處長能在既有良好的基礎上，傳承並深化文化觀光處的專業與效能，穩健走出新亮點，為雲林注入新的火花。

