雲縣府動支第二預備金 購置16輛新式偵防車

雲林縣府動支第二預備金購置16輛新式偵防車/警方提供





雲林縣警察局今（7）日舉辦「115年新春聯歡會」，縣長張麗善親臨會場，與警察同仁共迎新年，並親自授予全新偵防車16輛，象徵縣府持續挹注資源、強化警政量能，肯定警察同仁一年來在治安維護、打擊犯罪及服務鄉親上的辛勞與付出。

雲林縣府動支第二預備金購置16輛新式偵防車/警方提供

張麗善表示，警察長年站在治安第一線，縣府將持續作警察最堅強的後盾。縣府近年累計投入逾1億2,000萬元整修(建)警察局、分局及分駐派出所廳舍，改善同仁執勤與休閒環境。

另編列逾1,800萬元汰換偵防車輛及採購刑事裝備，確保同仁執勤安全無虞。為提升打擊犯罪能量，亦核准經費用於破案與檢舉獎金、更新數位鑑識設備及毒品檢驗費用，全面支援第一線警力。

警察局表示，在全體同仁努力下，雲林縣詐欺案件破獲率全國排名第4名、不含六都第2名；全年瓦解詐欺集團166團，逮捕970人，查扣不法所得近1億元，攔阻詐騙396件、金額逾2.6億元。緝毒成效亦顯著，全年查獲毒品1,340件、5萬餘公克，打詐與緝毒成果均較往年大幅成長。

另為強化預防作為，警察局成立「打詐雲林隊」，推動識詐宣導，防詐成效逐步展現，並榮獲衛福部高齡友善城市「創新獎」，為全國警察機關唯一獲獎單位。

警察局長表示，未來將持續精進治安與交通維護、防制詐騙及毒品犯罪等各項工作，強化警政量能與服務品質，結合縣府與民間力量，共同打造安全、宜居的幸福雲林，並祝福全體警察同仁新春愉快、身體健康、闔家平安。

