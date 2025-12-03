雲縣府召跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議 完善防災機制
記者陳正芬／雲林報導
「草嶺堰塞湖跨縣市（雲林／南投）聯防整備暨專家諮詢會議」三日於雲縣府會議中心，由縣長張麗善主持，研商堰塞湖災害之整體應變策略及任務分工，同時面對天災地變要求科學分析、嚴密監測及跨域合作，建立完善防災機制，達到防災降災之效。
會中，四河分署進行草嶺堰塞湖專案報告，前內政部長李鴻源進行專題演講，分享就花蓮馬太鞍溪堰塞湖之處理案例與治理經驗，提供跨縣市防災重要參考。南投縣政府、水利署第四河川分署、古坑、林內鄉公所及竹山鎮公所等單位與會，研討應對事宜。
張麗善表示，草嶺地區過去百年間已有五次堰塞湖紀錄，曾有導致人命財產損失情況，今年七月因急降暴雨一度蓄水，民眾憂心忡忡，所幸相關單位嚴密監測，在未致災情況自然溢流消解。
強調，面對堰塞湖等各種天災地變風險，需有充分完善防災機制才能降低損害。過去十年水利署與雲、投兩縣府等單位，對草嶺堰塞湖及周邊水文、地質等環境，及相關防救災有深度研究及措施。呼籲中央持續投入經費，強化未來十年的監測與地質探勘，深入了解周邊土質變化及可能引發土石流風險。目標將災害降到最低、守護鄉親生命財產安全。
李鴻源指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件凸顯各地須正視堰塞湖風險。張麗善縣長於事件後第一時間即邀他協助檢視草嶺堰塞湖現況與未來治理方向，展現守護縣民生命財產的決心。草嶺堰塞湖是全台首個以系統化進行長期監測案例，會議中可見中央、雲林、南投及各鄉公所團隊均以高度專業、協同一致態度面對問題，展現跨域合作的良好默契。期盼各方持續攜手，共同以科學與專業態度面對草嶺及全台各地可能發生的堰塞湖挑戰。
李鴻源說，希望草嶺堰塞湖能成為台灣成功治理堰塞湖典範案例，未來若他地區再遭遇類似災害，能以此作為重要參考。已著手整理草嶺及台灣堰塞湖治理經驗，未來將撰寫國際期刊論文，讓台灣實務成果在國內外均能產生價值，有助提升專業知識的傳承，也讓台灣在國際防災領域占有一席之地。
四河分署報告最新衛星監測成果，確認草嶺目前無蓄水情形，但未來仍無法排除再次形成的可能。分署長李友平感謝雲林縣府搭建跨域合作平台，強調四河分署提供的十年監測資料，對更新兩縣緊急應變、保全戶疏散動線、演練及應變計畫修訂具有關鍵價值。會議已強化兩縣即時通報與資訊共享機制，未來將建立「一通電話、立即支援」合作默契，提升防災效率。
其他人也在看
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 6 小時前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 3
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
今氣溫溜滑梯！ 東北季風挾冷空氣南下越晚越冷｜#鏡新聞
天氣變化很快，今天（12/3）晚上東北季風又要明顯增強了。詳細的天氣資訊，我們趕快請倍滋告訴大家。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
全球唯一！英美達成「零關稅協議」 英國藥品出口美國免關稅
根據《美聯社》報導，協議內容指出，美國同意全面豁免英國來源的相關醫藥產品進口稅。美國政府表示，作為回報，英國藥廠承諾將在美國加大投資並創造更多就業機會。英國政府指出，此次取得在未來至少三年內，對所有英國出口藥品實施0%關稅待遇，是美國目前提供給任何國家中最...CTWANT ・ 1 天前 ・ 30
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風增強+高壓 今晚至明晨北台灣低溫探12度
生活中心／綜合報導受東北季風增強及高壓影響，今晚開始全台將有感變冷！氣象署預估週三晚間至週四是最冷時刻，各地低溫將下探14至16度，北台灣有機會下探12度，預計週六週日氣溫回穩，下周一東北季風又再增強，北台灣將再度明顯降溫。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲 低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪
中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 5