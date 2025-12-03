雲縣府召跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議 完善防災機制

雲縣府召開跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議，跨域合作科學監測達防降災之效。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

「草嶺堰塞湖跨縣市（雲林／南投）聯防整備暨專家諮詢會議」三日於雲縣府會議中心，由縣長張麗善主持，研商堰塞湖災害之整體應變策略及任務分工，同時面對天災地變要求科學分析、嚴密監測及跨域合作，建立完善防災機制，達到防災降災之效。

會中，四河分署進行草嶺堰塞湖專案報告，前內政部長李鴻源進行專題演講，分享就花蓮馬太鞍溪堰塞湖之處理案例與治理經驗，提供跨縣市防災重要參考。南投縣政府、水利署第四河川分署、古坑、林內鄉公所及竹山鎮公所等單位與會，研討應對事宜。

張麗善表示，草嶺地區過去百年間已有五次堰塞湖紀錄，曾有導致人命財產損失情況，今年七月因急降暴雨一度蓄水，民眾憂心忡忡，所幸相關單位嚴密監測，在未致災情況自然溢流消解。

強調，面對堰塞湖等各種天災地變風險，需有充分完善防災機制才能降低損害。過去十年水利署與雲、投兩縣府等單位，對草嶺堰塞湖及周邊水文、地質等環境，及相關防救災有深度研究及措施。呼籲中央持續投入經費，強化未來十年的監測與地質探勘，深入了解周邊土質變化及可能引發土石流風險。目標將災害降到最低、守護鄉親生命財產安全。

李鴻源指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件凸顯各地須正視堰塞湖風險。張麗善縣長於事件後第一時間即邀他協助檢視草嶺堰塞湖現況與未來治理方向，展現守護縣民生命財產的決心。草嶺堰塞湖是全台首個以系統化進行長期監測案例，會議中可見中央、雲林、南投及各鄉公所團隊均以高度專業、協同一致態度面對問題，展現跨域合作的良好默契。期盼各方持續攜手，共同以科學與專業態度面對草嶺及全台各地可能發生的堰塞湖挑戰。

李鴻源說，希望草嶺堰塞湖能成為台灣成功治理堰塞湖典範案例，未來若他地區再遭遇類似災害，能以此作為重要參考。已著手整理草嶺及台灣堰塞湖治理經驗，未來將撰寫國際期刊論文，讓台灣實務成果在國內外均能產生價值，有助提升專業知識的傳承，也讓台灣在國際防災領域占有一席之地。

四河分署報告最新衛星監測成果，確認草嶺目前無蓄水情形，但未來仍無法排除再次形成的可能。分署長李友平感謝雲林縣府搭建跨域合作平台，強調四河分署提供的十年監測資料，對更新兩縣緊急應變、保全戶疏散動線、演練及應變計畫修訂具有關鍵價值。會議已強化兩縣即時通報與資訊共享機制，未來將建立「一通電話、立即支援」合作默契，提升防災效率。