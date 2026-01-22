雲縣府召開動植物防疫會議 守護農畜產業安全 （圖／雲林縣政府提供）

為確保農曆春節期間農畜產品供應穩定及國人食品安全，雲林縣政府召開「115年度農曆年前動植物防疫整備會議」，盤點114年度各項重要動植物防疫成效，以非洲豬瘟、禽流感及植物疫病等重點議題，要求各單位強化巡查與通報機制，全面築起防疫陣線。



雲林縣府召開農曆年前動植物防疫整備會議，共同研擬防疫策略，守護農畜產業安全。雲林縣長張麗善表示，雲林縣是農業與畜牧大縣，防疫工作刻不容緩。包括環境消毒、即時通報與第一時間防堵措施，確保產業安全。

雲林縣府農業處長魏勝德補充，去年國內出現非洲豬瘟案例後，雲林縣府全面加強養豬場巡查，特別針對曾使用廚餘養豬的高風險場域完成盤點與查核。身為全臺最大養豬縣，雲林將持續以最嚴謹態度守護產業安全。