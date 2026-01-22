雲縣府召開農曆年前動植物防疫整備會議 守護農畜產業安全

雲縣府召開農曆年前動植物防疫整備會議，邀請防檢署、獸醫師公會及植物保護公會，與縣府各單位共同研擬防疫策略，守護農畜產業安全。(記者劉春生攝)

▲雲縣府召開農曆年前動植物防疫整備會議，邀請防檢署、獸醫師公會及植物保護公會，與縣府各單位共同研擬防疫策略，守護農畜產業安全。(記者劉春生攝)

為確保農曆春節期間農畜產品供應穩定及國人食品安全，雲林縣政府二十一日下午召開「一一五年度農曆年前動植物防疫整備會議」，由縣長張麗善親自主持，除盤點資一一四年度各項重要動植物防疫成效外，並就非洲豬瘟、禽流感及植物疫病等重點議題，要求各相關單位強化巡查與通報機制，全面築起防疫陣線。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，雲林縣是農業與畜牧大縣，防疫工作刻不容緩，面對國際疫情情勢及國內禽流感風險，縣府特別在過年前召開防疫整備會議，邀請防檢署、獸醫師公會及植物保護公會，與縣府農業、衛生、環保等單位，共同研擬防疫策略，包括環境消毒、即時通報與第一時間防堵措施，確保產業安全。她並指出，過年前縣府將發放消毒水至各畜牧場，協助業者加強環境清消，將疫情風險降至最低。

針對非洲豬瘟防疫，張縣長再次呼籲民眾，前往疫區國家返台時，切勿攜帶任何豬肉及其加工製品入境，以免透過廚餘流入養豬場，對產業造成嚴重衝擊，即使未達檢疫或申報門檻，也可能形成防疫破口，請民眾共同配合。

動植物防疫所長廖培志指出，過去一年，縣府在動物疫災上面對多項挑戰，包括十月底臺中發生非洲豬瘟確診案例，雲林即於第一時間啟動應變機制，除持續全面落實禁止廚餘養豬，也暫停高風險區斃死豬移入化製等措施，成功維持零感染成果；入冬後亦透過禽流感加強監測，及早發現病原並完成清消作業，有效防止疫情擴散。另在植物疫病防治方面，縣府全面推動「植物診療師」輔導機制，透過專業人才深入第一線，為農作物提供精準的「醫療建議」，以有效防範植物疫病的發生。

雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國指出，縣府一月份持續辦理狂犬病預防注射活動，呼籲飼主踴躍帶毛小孩至動物醫院接種疫苗，並提醒春節期間避免攜帶寵物進入山區，因近期鼬獾狂犬病案例仍頻繁發生，須提高警覺。

農業部動植物防疫檢疫署技正洪崇順表示，畜禽養殖業者是防疫第一線關鍵角色，一旦發現飼養異常，務必立即通報防疫機關，以利即時處置。目前全臺一月共有六起禽流感案例，整體仍屬可控範圍，尚未形成大規模疫情。

縣府農業處長魏勝德補充，自去年國內出現非洲豬瘟案例後，縣府即全面加強養豬場巡查，特別針對曾使用廚餘養豬的高風險場域完成盤點與查核；若今年二月二十三日前國內未再出現案例，將向世界動物衛生組織(WOAH)通報，爭取恢復為非疫區。身為全臺最大養豬縣，雲林將持續以最嚴謹態度守護產業安全。

張麗善縣長強調，農曆春節是肉品與蔬果需求高峰期，唯有落實牧場生物安全與主動通報，才能確保供應無虞。縣府未來將持續整合中央與地方資源，建構更具韌性的防疫陣線，守護在地農業與縣民健康，讓民眾在春節期間買得安心、吃得放心。