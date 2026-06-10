雲縣府挹注近890萬元提升四湖運動休閒與農業生產環境

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縣府核定補助四百八十萬元於四湖運動公園皮克球場設置電動遮陽網系統，提供更友善、安全的運動環境 。(記者劉春生攝)

▲縣府核定補助四百八十萬元於四湖運動公園皮克球場設置電動遮陽網系統，提供更友善、安全的運動環境 。(記者劉春生攝)

雲林縣政府持續推動地方建設，兼顧運動休閒與農業發展，籌措近八百九十萬元，辦理「四湖鄉運動公園設施增設遮陽網工程」與「飛沙農地重劃區農水路改善工程」，提升鄉親運動休憩品質與農業生產環境。

縣長張麗善八日率地政處、交通工務局人員，會同縣議員蘇國瓏、四湖鄉長吳勁葦及鄉代會主席吳顯志等地方民意代表會勘二項工程，了解工程規劃內容並聽取地方意見。

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張麗善縣長表示，近年全民運動風氣日益興盛，皮克球深受各年齡層民眾喜愛，四湖鄉運動公園已成為地方重要運動休閒場域。然而，現有皮克球場缺乏遮蔭設施，夏季高溫及強烈日照不僅影響運動舒適度，也增加運動風險。經四湖鄉公所提報改善計畫並完成現勘評估後，縣府核定補助四百八十萬元設置電動遮陽網系統，提供更友善、安全的運動環境。

四湖鄉公所表示，該工程完工後可有效降低日照與高溫影響，提升場地使用品質，同時延長設施使用年限，同時能帶動更多民眾前往運動休憩，享受健康生活。

隨後一行人前往飛沙農地重劃區視察。張縣長指出，四湖鄉飛沙農地重劃區於七十五年完成重劃，區內部分農水路因年久失修，路面及溝渠破損情形嚴重，不僅影響農民耕作與農產運輸，也有安全疑慮。此次修繕農水路係地方透過議員蘇國瓏等地方人士反映後，縣府地政處完成改善工程計畫，近期可開始施作，解決地方長期因水路失能，造成淹水問題。

地政處長葉永星表示，此次辦理的「四湖鄉飛沙重劃區三姓段五百一十一地號農水路改善工程」，總經費約四百一十萬元，將改善長約兩百四十公尺、寬一.二公尺的農業灌排溝渠及相關設施，提供農民更安全便利的灌溉與運輸環境，進一步提升農業生產效益。

張縣長強調，無論是運動休閒空間或農業基礎建設，都是提升地方發展的重要環節。未來縣府將持續與鄉鎮市公所攜手合作，積極爭取各項資源，完善公共建設，讓鄉親享有更安全、舒適的生活與生產環境。

四湖鄉長吳勁葦、議員蘇國瓏等人感謝張麗善縣長支持地方建設，提升鄉親生活品質與農作環境，讓四湖更幸福宜居。