雲縣府採購16輛偵防車 虎尾警政大樓年底動工

雲林縣警局7日舉行115年新春聯歡會，縣長張麗善（最前方）校閱縣府甫購置的16輛新式偵防車。（周麗蘭攝）

雲林縣警局7日舉行115年新春聯歡會，展示縣府甫以第二預備金1800萬元購置的16輛新式偵防車，將分發給縣內6個分局及縣警局刑警大隊，縣長張麗善也宣布，虎尾智慧警政大樓將於今年底前動工。

張麗善在縣警察局長黃富村陪同下，校閱16輛新式偵防車，汰換前，百輛偵防車逾齡率原本高達49％，汰換後，逾齡率下降至33％，新式偵防車加裝AI巡防系統，8公里內的可疑車輛無所遁形。

張麗善表示，新購置的16輛偵防車均配置AI設備，讓第一線警察同仁擁有更完善的執勤工具，提升員警安全及查緝效率。

雲林縣警局同仁致謝縣長張麗善動用第二預備金1800萬元，汰換偵防車輛並採購刑事裝備，確保同仁執勤安全無虞；另亦核准經費用於破案與檢舉獎金、更新數位鑑識設備及毒品檢驗費用，全面支援第一線警力。

張麗善並宣布，斥資3.8億元興建的斗六警分局今年5月將啟用，屋齡已36年的虎尾警分局將在高鐵特定區重建；考量近年警察查緝各類案件已高度仰賴智慧科技，縣府把虎尾分局遷建案提升為智慧警政大樓，今年底動工，扮演全縣分局的管控中心與指揮中心角色。

雲林縣警局指出，智慧警政大樓占地約1000坪，地下2層、地上6層，將建置AI系統，總經費約5.2億元，預計118年完工啟用。

虎尾分局將與高鐵派出所將合署辦公，一樓設置高鐵派出所與警備隊，二樓以上是虎尾分局第一組至第五組、偵查隊、勤務指揮中心等辦公空間。