雲縣府攜手虎科大跨域合作 博覽會發表永續成果

實踐永續行動，雲縣府攜手虎科大發表低碳、永續、循環及綠領人才培育成果。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府攜手虎科大學十八日共同舉辦永續行動大學「綠領人才‧永續實踐‧博雅通識聯合博覽會」，整合縣府淨零減碳、循環經濟、建構氣候變遷調適韌性及綠領人才培育等多項政策成果，結合虎科大永續處、USR計畫、社會實踐與通識教育等校內教研能量，展現產官學攜手推動永續治理豐碩成果。

縣長張麗善說，虎科大在張信良校長帶領成立了永續學院，與縣府一一○年成立「因應氣候變遷專案辦公室」理念不謀而合。雙方針對SDGs17項目標進行跨域合作，成效顯著，縣府在亞太暨台灣行動獎中拿下三十七座獎項，全國第一，而虎科大也是大學排名第一名，強強聯手合作培育綠領人才，讓雲林縣政府拿到六十三張國際ISO認證，感謝學校老師們傳授。

再生利用與循環經濟展現用續成果，精心設計製成永續套裝。（記者陳正芬攝）

張麗善說，現場很多攤位展現永續行動成果，如利用農漁業廢棄物牡蠣殼磨成粉奈米、寶特瓶抽成海毛紗等製成衣物，蒜頭膜製成永生花，廚餘製成雲溉肥等，透過再生利用與循環經濟展現永續成果。此外透過競賽決選出精心設計製成永續服飾套裝，活動現場進行走秀，設計、時尚與永續理念的結合，充分展現剩餘資材變成高附加價值產品的可能，也讓循環經濟更貼近生活方式走入大眾視野。

校長張信良說，與縣府的合作發現地方政府、社區、企業、學校的緊密結合，對永續推動較能發揮效益，校方技術能實踐為永續建立基石，虎科大在永續推動獲獎數最多，希望技術透過產官學合作成為全台灣的表率。