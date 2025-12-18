雲縣府攜虎科 培育63綠領人才

雲林縣府與虎尾科技大學18日共同舉辦永續聯合博覽會，圖為女學生們展示以農業剩餘資材回收製成的紡織品。（周麗蘭攝）

雲林縣府今年成立氣候永續學院，委託虎尾科技大學辦理「碳盤查管理」ISO證照班，18日共同發表低碳、永續、循環、綠領人才培育跨域合作成果，雲林縣府人員共拿到63張證照，縣長張麗善18日穿著牡蠣殼粉製成的「海毛紗」外套出席。

虎科大今年9月間為雲林縣府員工辦理「ISO 14064-1溫室氣體盤查標準主導查證員」證照課程，課程包括盤查原理、組織邊界設定、碳排放數據蒐整、查證作業。10月間再辦理「ISO 14067碳足跡查證主任查證員」課程，通過測驗才能取得證照。完訓人員包含2位局處長、8名科長、53名業務承辦員，共63人取得ISO國際認證證書。

廣告 廣告

計畫處長李明岳指出，氣候永續學院透過系統化培訓建立一支具有執行力與專業性的綠領團隊，培養推動政策與執行的專業人力。

雲縣府18日與虎科大合辦博覽會，展示智慧循環經濟系統、廢電池以物易物回收站、空氣品質監測展示、社區合作展攤與學生永續提案，張麗善親自出席。

張麗善上月榮獲2025台灣企業永續獎（TCSA）頒發「永續傑出人物獎」，特地穿著與實踐大學合作把農業剩餘資材牡蠣殼導入服裝設計的「海毛紗」外套展示。

她表示，雲林縣府自民國109年起就以17項聯合國永續目標為標竿；虎科大近年強化永續治理與地方連結，也把這17項融入校務治理、課程教學、研究發展及社會責任實踐，願景不謀而合。

虎科大校長張信良表示，雲林縣府、虎科大在2025台灣企業永續獎都是獲獎數最多，可以作為各縣市的表率，也是雲林縣的發展基石。