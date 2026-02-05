雲縣府整合春節觀光交通 邀民眾平安返鄉安心暢遊 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲縣府為服務春節期間返鄉鄉親和旅遊，今（5）日公布所規劃多元且完善的交通配套措施，讓返鄉探親或外地旅遊，都能輕鬆暢遊、安心出行；同時由縣長張麗善親自將「2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」百萬名車交付給幸運得主的北港孫先生。

雲縣府為服務春節期間返鄉鄉親和旅遊，今（5）日公布所規劃多元且完善的交通配套措施，讓返鄉探親或外地旅遊，都能輕鬆暢遊、安心出行。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲縣府春節接駁服務多元且完善；高鐵返鄉免費接駁專車自2月14日至18日提供三條返鄉路線，包括「高鐵雲林站－崙背－二崙－西螺」、「高鐵雲林站－土庫－褒忠－元長－北港」及「高鐵雲林站－東勢－臺西－三條崙－四湖」，並於2月21日至22日提供返程接駁服務，讓民眾「輕鬆出遊、暖心團圓」，詳細資訊可至交通工務局網站查詢；另外，春節相關接駁資訊可至交通工務局網站及「慢遊雲林APP」即時查詢。

「2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動即日起開跑，民眾只要在雲林縣內消費累計每滿500元即可獲得1組抽獎序號，累積越多，中獎機會越高。（圖／記者簡勇鵬攝）

交工局長汪令堯指出，其中「新春行腳接駁車」於2月17日至21日（農曆初一至初五）行駛雲東、雲中、雲西三條路線，每日上午8時至下午4時整點發車，雙向對開、全線免費。此外，配合北港燈會，北港環鎮公車自2月14日起於假日及連續假日行駛，串聯北港好庫1911文化園區、北港第一停車場等主要停車場，接駁往返北港武德宮、北港登記所、水道頭等重要景點。2月14日至3月8日燈會期間，平日加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間9時，便利民眾暢遊北港小鎮與燈會夜景。

汪令堯表示，交通工務局亦配合草嶺櫻花季，於斗六火車站後站提供預約制接駁服務（須提前一天預約）。每日上午8時30分至12時安排6班車前往東璧山莊，下午2時至4時30分提供6班回程接駁。民眾僅需280元即可免除長途駕車與停車不便，輕鬆直達賞櫻景點，享受安全、舒適的賞花旅遊體驗。

2026馬年新春期間，全縣同步推出多場賞燈及新春活動，邀請民眾走進雲林，感受熱鬧且富含文化底蘊的年節氛圍（圖／記者簡勇鵬攝）

文觀處長謝明璇指出，2026馬年新春期間，全縣同步推出多場賞燈及新春活動，邀請民眾走進雲林，感受熱鬧且富含文化底蘊的年節氛圍；同時，「2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動即日起開跑，民眾只要在雲林縣內消費累計每滿500元即可獲得1組抽獎序號，累積越多，中獎機會越高。今年抽獎內容全面升級，預計於7月及12月各舉辦一場大型抽獎記者會，抽出百萬名車等重量級大獎；活動發票有效期間自115年1月1日至11月30日止，登錄期間為115年2月2日至12月6日。凡於雲林縣內合法登記之店家、旅宿業、觀光工廠等消費，單筆消費滿100元以上之發票，或於免用統一發票店家消費並取得收據，皆可至指定抽獎平台登錄參加。更多活動詳情，請關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」官方社群平台及「慢遊雲林APP」。

縣長張麗善親自將「2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」百萬名車交付給幸運得主的北港孫先生。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善表示，感謝麗寶集團大力支持雲林觀光，提供百萬名車作為活動最大獎項，透過消費抽獎機制，成功帶動旅遊動能與在地消費，讓縣民與旅客共享觀光成果。以致縣府以「上半年瘋女神、下半年瘋男神」為觀光行銷主軸，串聯宗教文化、節慶活動與在地產業，打造全年無淡季的觀光亮點；雲林觀光人次自她上任初期約700萬人次，成長至去（114）年突破3,219萬人次，今年更以5,000萬人次為目標，期盼再創新高。