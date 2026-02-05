雲縣府整合春節觀光活動與交通接駁 讓民眾安心暢遊迎新年

雲縣府整合春節觀光活動與交通接駁，提供民眾安心暢遊喜迎新年。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣二○二六農曆新春活動與接駁資訊宣傳，五日由交通工務局及文化觀光處聯合舉辦，並同步舉行去年參加與神同行遊雲林消費抽中百萬名車得主交車儀式。縣長張麗善正式宣布續辦消費抽獎正式啟動消費發票登錄，邀請全國民眾來雲林走春、賞花燈、拜媽祖、中大獎。

張麗善指出，觀光行銷主軸「上半年瘋女神、下半年瘋男神」活動串聯宗教文化、節慶活動與在地產業，打造全年無淡季觀光亮點。雲林觀光人次自七年前上任初期約七百萬人次，成長至去年叩關三二一九萬人次，今年以五千萬人次為目標，盼再創新高。

張麗善說，春節是遊子返鄉與旅遊重要時刻，為服務返鄉鄉親及全國旅客，縣府規劃多元且完善交通配套措施，包含高鐵返鄉接駁、新春行腳接駁、北港環鎮公車及草嶺櫻花季接駁，完整串聯山線、平原與海線各大景點，讓民眾無論返鄉探親或旅遊，都能輕鬆暢遊、安心出行。

交工局長汪令堯說，春節接駁服務多元且完善。其中「新春行腳接駁車」於二月十七日至廿一日（農曆初一至初五）行駛雲東、雲中、雲西三條路線，每日上午八時至下午四時整點發車，雙向對開、全線免費。

高鐵返鄉免費接駁專車二月十四日至十八日提供三條路線，包括「高鐵雲林站－崙背－二崙－西螺」、「高鐵雲林站－土庫－褒忠－元長－北港」及「高鐵雲林站－東勢－臺西－三條崙－四湖」，二月廿一日至廿二日提供返程接駁服務，讓民眾「輕鬆出遊、暖心團圓」，詳細資訊至交通工務局網站查詢。

此外，配合草嶺櫻花季於斗六後火車站提供預約接駁（須提前一天預約）。每日上午八時三十分至十二時有六班車前往東碧山莊，下午二時至四時三十分有六班回程接駁。民眾僅需二八○元即可免除長途駕車與停車不便輕鬆直達賞櫻景點，享受安全、舒適賞花旅遊體驗。

文觀處長謝明璇說，馬年新春期間，全縣同步推出多場賞燈及活動，邀請民眾走進雲林，感受熱鬧且富含文化底蘊的年節氛圍。斗六燈會與虎尾燈會已啟燈，北港燈會二月十四日至三月八日登場，串聯水道頭文化園區、大復戲院、北港登記所、顏思齊紀念碑圓環、北港糖廠、北港文化中心、北港武德宮及北港朝天宮等十大燈區，點亮北港小鎮夜色。

文觀處指出，新春也攜手宮廟、文化館舍、觀光工廠及商圈，推出逾百場限定活動，內容涵蓋DIY體驗、年節特展、故事分享與闖關遊戲，同時民眾只要走訪雲林二手玩具屋、雲林官邸兒童館、他里霧文化園區、雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶Cool、西螺生態博物館、二崙故事屋、詔安客家文化館、黃金蝙蝠生態館、北港工藝坊及台西海口故事屋等文化場館，任選其中六館參與指定活動並集滿六章戳，即可現場兌換限量二百組文創福袋，更多活動詳情，請關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」及「慢遊雲林APP」。