雲縣府新人事上任 提升治理量能

雲林縣政府昨（八）日上午在縣府第二辦公大樓工商策進會會議室召開「第八十七次主管會報暨第六十四次縣務會議」，由縣長張麗善介紹新任主管及致贈退休人員紀念品，並安排地方創生專題分享，展現縣府持續強化治理與跨域整合的施政方向。

會議首先介紹新任主管，包括副縣長陳璧君、副秘書長黃凱達及行政處處長李重毅。縣府表示，新任團隊成員學經歷完整，橫跨行政治理、政策行銷、公共建設及教育管理等領域，將為縣政注入穩健且多元的專業能量。

副縣長陳璧君具備企業管理與經濟專業背景，曾任縣府文化觀光處處長，並歷任國際時尚產業、媒體及品牌經營等重要職務，熟稔文化治理、創意產業及跨域整合。縣府期許其發揮過往在文化政策、城市行銷與創新管理上的經驗，協助縣政推動兼顧文化深度與產業發展，提升雲林整體競爭力。

隨後進行退休紀念品致贈儀式，張麗善縣長特別向即將退休的黃杰男處長、林武宏簡任秘書及詹登燦副局長表達誠摯感謝。

縣長張麗善表示，三位退休人員服務公職數十載，歷經不同政策環境與組織變革，始終秉持專業與責任，為縣政奠定穩定基礎，其付出深獲縣府團隊與同仁肯定。

會中邀請台灣田野學校執行長葉哲岳分享「國定古蹟嘉義舊監獄活化地方創生案例」，透過實際轉型經驗，說明在兼顧文化保存下，結合創新經營、公私協力及在地參與，讓歷史空間重新融入城市與社區。葉哲岳指出，文化資產活化除空間修復外，更是地方治理與社會溝通的過程，需結合歷史脈絡、居民認同與青年參與，相關經驗可作為縣府推動老建築再利用與地方創生政策的重要參考。

縣長張麗善強調，面對地方發展與治理挑戰，縣府將持續強化團隊專業與跨局處協作，並善用外部成功經驗，轉化為符合雲林在地特色的政策作法，穩健推動縣政建設，打造宜居、永續且具韌性的雲林。