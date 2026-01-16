雲縣府新人事處處長陳金柳、文觀處長謝明璇 今日就任

雲林縣政府人事處處長黃杰男屆齡退休(左一)，新任處長由彰化縣政府人事處副處長陳金柳(右一)接任／翻攝照片





雲林縣政府人事處處長黃杰男屆齡退休，新任處長由彰化縣政府人事處副處長陳金柳接任；文化觀光處處長陳璧君於115年1月1日陞任副縣長一職，所遺職缺將由與雲林及大埤地區具有深厚生活連結，長期關注地方公共事務的謝明璇接任。

縣長張麗善今（16）日在縣府主持卸、新任人事處處長交接典禮，並由行政院人事行政總處人事長蘇俊榮親臨監交，隨後並前往文觀處出席新任文觀處長到職茶會，場面隆重熱鬧。

張麗善表示，卸任的黃杰男處長服務公職逾40年，任內秉持專業精神與高度熱忱，致力於人事制度健全與同仁權益保障，對縣府人事業務貢獻卓著，感謝其長年辛勞付出，並祝福黃處長退休後身心康泰、人生新階段一切順遂。同時，期盼陳金柳處長到任後，能在既有良好基礎上，持續精進人事服務品質，協助縣府打造專業、穩定且具向心力的公務團隊，進一步提升整體行政效能。

張麗善說，感謝陳璧君副縣長過去對文化觀光處的努力與付出，期盼未來新任謝處長能在既有良好的基礎上，傳承並深化文化觀光處的專業與效能，穩健走出新亮點，為雲林注入新的火花。

新任人事處處長陳金柳畢業於逢甲大學公共政策研究所碩士，於104年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，並曾任台中市政府人事處視察、台中市政府衛生局及財政局人事室主任、台中市政府人事處科長，以及彰化縣政府人事處副處長等職務，行政歷練相當豐富，並於110年度獲選為台中市政府模範公務人員，表現深獲肯定。

新文化觀光處長謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，擁有公關領域、活動規劃、統籌執行及跨部門協調的實務經驗；曾任職於航空產業，培養高度紀律、良好臨場反應及應變能力還有團隊合作的重要，對於高壓環境下的溝通與協調具備扎實基礎。而過去兩年多，於雲嘉地區具影響力、指標性之優良企業的社團組織「中華民國義雲會」擔任執行秘書，實際參與會務運作規劃，與企業主直接進行溝通討論，對地方產業脈動與民間需求有更深入的了解和學習。

