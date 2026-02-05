雲縣府春節觀光活動與交通接駁報你知

雲林縣政府昨（五）日由交通工務局及文化觀光處聯合舉辦「二零二六新春活動與接駁資訊記者會暨百萬名車交車典禮」，整合公布農曆春節期間的新春活動與交通接駁資訊，並同步舉行「與神同行遊雲林滿額五百抽豪禮」百萬名車交車儀式。縣長張麗善誠摯邀請全國民眾，善用縣府規劃的完善接駁服務，賞花燈、拜媽祖、品味百景、美食，走春祈福，深度體驗雲林豐富的文化底蘊與濃厚人情味。

縣長張麗善表示，縣府以「上半年瘋女神、下半年瘋男神」為觀光行銷主軸，串聯宗教文化、節慶活動與在地產業，打造全年無淡季的觀光亮點。雲林觀光人次自她上任初期約七百萬人次，成長至去（一一四）年突破三千兩百一十九萬人次，今年更以五千萬人次為目標，期盼再創新高。

張麗善指出，春節是返鄉與旅遊的重要時刻，為服務返鄉鄉親及全國旅客，縣府規劃多元且完善的交通配套措施，包含高鐵返鄉接駁、新春行腳接駁、北港環鎮公車及草嶺櫻花季接駁，完整串聯山線、平原與海線各大景點，讓民眾無論返鄉探親或外地旅遊，都能輕鬆暢遊、安心出行。

交通工務局局長汪令堯表示，縣府春節接駁服務多元且完善。其中「新春行腳接駁車」於二月十七日至二十一日（農曆初一至初五）行駛雲東、雲中、雲西三條路線，每日上午八時至下午四時整點發車，雙向對開、全線免費。高鐵返鄉免費接駁專車自二月十四日至十八日提供三條返鄉路線，並於二月二十一日至二十二日提供返程接駁服務，讓民眾「輕鬆出遊、暖心團圓」，詳細資訊可至交通工務局網站查詢。

此外，配合北港燈會，北港環鎮公車自二月十四日起於假日及連續假日行駛，串聯北港好庫一九一一文化園區、北港第一停車場等主要停車場，接駁往返北港武德宮、北港登記所、水道頭等重要景點。二月十四日至三月八日燈會期間，平日加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間九時，便利民眾暢遊北港小鎮與燈會夜景。

交通工務局亦配合草嶺櫻花季，於斗六火車站後站提供預約制接駁服務（須提前一天預約）。每日上午八時三十分至十二時安排六班車前往東璧山莊，下午二時至四時三十分提供六班回程接駁。汪令堯指出，春節相關接駁資訊可至交通工務局網站及「慢遊雲林APP」即時查詢。