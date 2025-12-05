雲縣府率團向2023國際智慧城市Top一越南平陽取經

雲林縣政府代表團向達勒姆區兩位代表誠摯恭賀。(記者劉春生攝）

雲林縣政府於越南當地時間十二月三日至4日由計畫處李明岳處長率隊，於越南胡志明市平陽進行深度參訪交流。雲林縣政府代表團首站造訪由Becamex集團創立的東方國際大學(EIU)。EIU作為支撐平陽工業區發展的重要人才基地，主要目的在於培育符合國際產業需求的專業人才、支援平陽工業區與高科技產業發展，以及推動產學合作與本地企業研發能量，為平陽快速成長的製造業與科技產業提供穩定的人力與技術支援。

代表團在參訪中，深入了解EIU如何透過學程設計、實習制度及企業合作，建構完整的產學合作生態系統。李明岳處長表示，雲林縣同樣致力推動產學連結，並與雲林科技大學及虎尾科技大學創新育成中心合作，讓好點子不只停留在企劃書，而能轉化為在地就業與創新創業的實際機會。此次觀摩企業集團辦學的實踐經驗，對台灣推進產學合作模式具有一定程度借鏡意義。

代表團隨後參訪Bloom創新園區、Tetra Pak(利樂)平陽設施及DenEast，深入了解三者在區域創新生態系與食品飲料產業供應鏈中的互動關係與合作模式。Bloom是平陽推動創新與產業整合的關鍵平台，透過園區規劃、企業鏈結與技術媒合，促進新創與製造業協作，也展現政府如何以系統化方式承接與放大企業動能，為產業創新提供重要啟示。

Tetra Pak為進駐及與園區協作的重要國際企業之一，在平陽設立先進製造基地，推動永續包裝、循環材料與智慧製造。此行聚焦其與Bloom及區域企業共同打造的創新與環保產業鏈，觀察在食品加工與包裝領域導入智慧化技術的具體作法，可作為推動食品加工技術升級與低碳轉型的實務指引。

DenEast為越南食品與飲料產業的重要供應鏈夥伴，與園區及Tetra Pak皆保持業務與技術合作。其生產流程、自動化能力及與國際企業協作的供應鏈運作模式，讓代表團更全面掌握食品加工與包裝產業鏈的實際樣貌，也進一步思考雲林作為農業大縣，如何結合智慧農業與食品加工加值，打造更具競爭力的產業布局。

此次二零二五年全球智慧城市首獎ICF Top一於三日晚上揭曉，由加拿大達勒姆區脫穎而出，榮獲二零二五年全球智慧城市首獎ICF Top一。雲林縣政府代表團亦在會場向達勒姆區兩位代表表達誠摯恭賀，並一同分享獲獎的喜悅。達勒姆區已連續五年入選 Smart 二一、連續四年躋身Top七，最終於二零二五年如願獲選為全球智慧城市首獎，可謂厚積薄發。

達勒姆區位於加拿大安大略省多倫多以東，是一個兼具都市活力與鄉村魅力的區域政府，由八個城市、城鎮與鄉鎮組成，長期被視為多倫多的「安靜鄰居」，居民往在達勒姆區白天向多倫多通勤進城。其採獨特的「區域政府」模式，由二十九位民選官員共同治理，包含各地方政府市長與議員。面對近年人口成長與產業轉型壓力，達勒姆區積極推動經濟多元化，布局乾淨能源、先進製造、科技及農食等領域，同時維繫地方農村風貌。

達勒姆區善用長期累積的合作關係，以溝通對話與共同願景來回應轉型挑戰，例如汽車產業變革所帶來的衝擊，其核心精神在於「共享榮耀，而非個人自我」。能源創新是達勒姆區的關鍵策略，也是智慧城市架構的重要支柱：加拿大第一座電網級小型模組化反應爐(SMR)將設於達勒姆區，為G七國家首例，同時亦列入聯邦政府五大「國家建設性專案」之一，未來可提供低碳且穩定的電力，並具全球輸出潛力。園區內亦集中能源企業、創新機構與人才培育資源，Ontario Power Generation(OPG)總部與SMR專案均坐落於此，形塑完整的創新能源生態系。

達勒姆區同時積極發展創意經濟。二零一二年成立Film Office，作為影視製作的單一窗口，協調各市鎮拍攝許可，影片製作量成長達三百%，即使鄰近多倫多，仍展現高度吸引力。多元的地景風貌：從古樸小鎮、湖濱景緻到自然步道網絡，使之成為理想拍攝場域，相關成功模式也正延伸至音樂產業，持續打造文化與創意聚落。

在高等教育與產學合作方面，達勒姆區匯聚三所大專院校(Ontario Tech、Durham College、Trent University GTA)，與地方政府及企業深度連結：例如 Project Arrow 為加拿大第一台全加國製造之零排放概念車，已成為全球展示平台；CityStudio Durham 則讓學生直接參與地方政府專案，協助解決實際城市問題並推動成果商業化；Bistro 六十七 由學生營運，結合園藝、農業與餐飲教育，成為示範性的在地食材與人才培育基地。

達勒姆區亦推動「Proud to call Durham home」活動，透過分享創新、永續、人才、科技與社區故事，提升居民對地方轉型的理解與自豪感。隨著多元策略持續發酵，預估至二零五一年人口將達一百三十萬，成為加拿大成長最快的地區之一。達勒姆區獲得二零二五年全球智慧城市首獎ICF Top一實至名歸。

雲林縣政府代表團此行亦與越南平陽台灣商會會長、副會長、監事長及常務理事等人餐敘座談。李明岳處長向台灣商會分享此次出席國際智慧城市論壇高峰會的心得，並介紹由胡志明市政府、Becamex及ICF所安排之城市參訪見聞。與會商會代表則回饋其在平陽多年深耕、創業與投資經營的歷程。代表團成員表示，商會代表的故事充分展現堅韌務實的台灣精神，雖身處異鄉，仍能在艱鉅環境中開創事業版圖，並在各自產業發光發熱，著實令人由衷敬佩。最後，李明岳處長特此感謝平陽台灣商會的熱情接待，並強調雲林縣政府雖為地方政府，仍願成為旅外鄉親的堅實後盾，透過交流分享互相打氣、砥礪前行，讓在外打拚的臺灣人都能感受到來自家鄉的關懷與支持，這正是台灣共同的力量。

李明岳處長表示，此次越南平陽之行收穫豐碩，雲林代表團不僅親身見證加拿大達勒姆區榮獲全球智慧城市首獎的殊榮，更透過深度參訪越南平陽省在產學合作、創新園區與供應鏈整合等面向的成功經驗，為雲林縣未來發展開啟更多元的國際視野。二零二五年 ICF Top一達勒姆區向來自全球的城市分享傳統產業城市向永續與創新轉型的典範，透過長期基礎建設投資、清潔能源創新、跨域研發整合與社群參與等多面向推動城市轉型的策略；二零二三年 ICF Top一越南平陽則展現新興經濟體如何透過產學合作、創新園區與國際企業鏈結，快速建立具競爭力的產業生態系。兩者經驗對雲林未來推動智慧城市政策與方向均具有重要啟發及參考價值。