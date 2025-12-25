雲縣府發表智慧治理成果
▲雲林縣政府24日盛大舉辦「縣長就職七週年－雲林AI公文×Yunlin GPT聯合啟航記者會」。（記者劉春生攝）
雲林縣政府二十四日於縣府大禮堂盛大舉辦「縣長就職七週年︱雲林AI公文×Yunlin GPT聯合啟航記者會」，象徵雲林縣在智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑。此次啟航活動特別邀請鴻海團隊分享其開發的「Yunlin GPT」，同時與帝緯攜手發表公文AI系統與五大首長信箱RPA+AI流程自動化，現場並策展各單位的AI應用，展現跨領域技術整合的治理新模式。
張麗善縣長指出，雲林縣進步起飛，接軌國際不脫離智慧科技。她說，智慧科技絕不只是冰冷數據，透過這些數據，能讓公務人員、所有鄉親生活更加安全、安心、安定，是運用智慧科技最重要的目的。
張麗善縣長表示，雲林縣從傳統農業大縣，透過智慧科技，在農業、教育、產業、交通、基礎建設、社會福利等各面向穩步成長，縮短城鄉差距。縣府持續推動數位轉型、AI應用與公共安全建設，回應人口結構、產業競爭、氣候變遷與治理複雜化等挑戰。雲林是非六都中唯一同時獲得ICF智慧城市社群認證，並實際參與ICF全球高峰會的地方政府，顯示其治理模式具備穩定性與可複製性。雲林亦在國際舞台展現成果，包括榮獲WITSA獎項的「守護者聯盟」數位醫療計畫，以及於APICTA Awards奪得銀牌的模組化智慧無人養殖船，成功將AI與感測技術導入農漁業。
在行政賦能方面，與鴻海深化合作推出Yun-linGPT，鴻海有算力、演算法打造的Fox Brain大語言模型大腦，縣府提供去識別化的資料，讓這顆大腦升級為公文大腦。透過AI協助整理法規、彙整資料與輔助撰寫，讓同仁可以把時間，從重複性工作，轉回政策思考與服務縣民。
為了讓AI應用真正走進公務體系，由計畫處統籌訓練了近九百多萬筆公文、四千三百筆法規與行政規範的資料，打造AI公文系統，從最實際的需求出發，導入智慧分派、公文知識庫檢索與AI例稿生成三大模組，過去完全仰賴人工搜尋、人工彙整，不僅耗時，也容易因資訊落差影響決策品質，現在透過AI協助，讓過去分散在各單位的經驗與案例得以被快速調用，讓新進同仁也能站在制度累積的肩膀上工作。
民眾服務上，雲林全國首創「五大首長信箱RPA＋AI自動化流程」，透過AI智慧分文機制，系統能即時分析來信內容，自動判斷案件性質並分派至正確單位，同步完成案件建檔與資料紀錄，並在資安落地部署的前提下，確保民意資料安全無虞，過去人工分文時間由每件約三分鐘，現在縮短至二十秒，大幅提升案件處理效率，這不是單一工具，而是一整條行政流程的再設計。
雲林縣稅務局、地政處合作建置的稅務地政智慧型服務機，設置於斗六總局、虎尾分局與北港分局，提供多項即時查詢與申辦功能，讓民眾在臨櫃服務之外，也能有更彈性的選擇。同時，結合行動裝置與線上系統，逐步擴充行動支付與數位申辦，讓服務不再受時間與地點限制。
在公共安全治理方面，警察局建置AI巡防指揮中心，結合影像辨識即時反應；水利處推動智慧防汛平台，環保局建構環境智慧決策系統，使治理從事後處理轉向事前預判，並連續五年獲得智慧城市獎項肯定。
在農業、教育與社區領域，張麗善縣長指出，縣府推動氣候調適農業示範、精進「雲林農情通」AI淹水預報，並透過「雲林小智」整合生活資訊，特別感謝中央氣象署及呂國臣署長，長期提供穩定且高品質的氣象數據，讓地方政府能把資料真正轉化為農民用得到的決策工具。對此，中央氣象署呂國臣署長也感謝有這機會跟雲林縣政府合作，氣象署有很多過去淹水期間下雨資料透過結合AI演算，比如說雨會怎麼下，下的時候水會怎麼淹，氣象署將持續與縣府合作，提供更多未來預報及預警資料，讓縣民在生活方面會多一些保障；教育上建構AI學習體系；社區治理則首創社區AI知識系統，協助永續發展決策。
