雲縣府砸7千萬 校校有校安

雲林縣政府度編列7000萬預算，191所國中小校園都有一名校安人力，20日集體培訓，縣長張麗善（右一）出席勉勵。（周麗蘭攝）

因應社會暴力事件頻傳，雲林縣政府度編列7000萬元預算，全面補足校園安全人力，全縣185所國中小學及6所分校都配置校安人員，每日到校巡查8小時，任務包括巡查校園、防治校園霸凌、杜絕毒品滲透、緊急應變處理，是全國第一個「校校有校安人員」的縣市。

全縣191名校安人員20日統一接受培訓，縣長張麗善指出，近期接連發生社會暴力事件令人憂心，校園安全是當務之急，要讓學生能安心上課學習。過去受限人力與經費，校安服務時間僅每日4小時，今年全面補足人力，每校至少配置1名校安人員，服務時數延長至8小時。

教育處長邱孝文指出，雲林縣是全國第一個「校校有校安」的縣市，特別安排培訓課程加強專業知能，透過培訓溝通觀念，讓校安人員了解自己在校園的角色，提升團隊精神。

邱孝文說，校安人員平時需在校園內走動巡視，保持高度警覺，隨時提供學校最好建議，先前某大學校園發生樹木倒塌致死事件，就是沒有注意到環境異狀，未及早處理以致發生意外。

雲林縣學生校外生活輔導會上校督導李洲豪表示，雲林縣首創從國中、國小都有校安人力，從以往單純的「門禁管制」，現在重要任務還包括防治校園學生之間霸凌、拒絕毒品滲透校園、緊急應變校園事件。

張麗善也指出，心靈健康才算健康，縣府目前在學生輔導諮商中心配置24名專業輔導人員，提供學生輔導諮商，以及家長、教師諮詢服務，並在校園危機事件後進行心理減壓與輔導，協助老師們處理學生的身心適應問題。