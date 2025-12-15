雲縣府與台韓教會三度聯手 12/20點亮雲林溫馨耶誕

▲雲縣府與台韓教會三度聯手，12月20日點亮雲林溫馨耶誕。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府再度與雲林福氣教會、韓國大地教會合作推出「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，12月20日於斗六膨鼠森林公園及雲科大雲泰表演廳盛大登場，今（15）日上午於雲縣府大廳由縣長張麗善偕同斗六市長林聖爵、雲林福氣教會創會牧師劉良義、主任牧師曾星富、韓國大地教會牧師鄭雄圭、斗南長老教會牧師歐又如及多位地方代表共同出席，正式宣告今年耶誕慶典啟動，並邀請全國民眾走進雲林，感受最具溫度與國際感的耶誕節慶。

縣長張麗善表示，在主耶穌聖誕的節慶中，縣府、斗六市公所與雲林福氣教會、韓國大地教會等教會共同合辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，12月20日下午於斗六膨鼠森林公園，有很棒的市集及韓服體驗，晚間於雲科大雲泰表演廳則有精彩的音樂耶誕晚會，邀請鄉親一起來共襄盛舉，為年末留下最幸福的回憶。

張縣長說，感謝雲林福氣教會及韓國大地教會，連續多年來為雲林城市祈福，耶誕慶典也連續舉辦了第3屆，在音樂、舞蹈、美食與市集互動中，讓民眾在慶典中感受節慶的恩典與溫馨，也搭起雲林與韓國的國際友誼。

斗六市長林聖爵指出，結合教會及韓國推出的耶誕慶典已成為斗六的年度品牌活動，不僅帶動城市節慶能見度，讓斗六躍升為國際城市，也活絡地方觀光與商圈。今年更帶來韓國道地的舞蹈與音樂表演，讓活動成為熱鬧的節慶嘉年華，歡迎大小朋友12月20日相約斗六。

雲林福氣教會創會牧師劉良義表示，今年特別邀請韓國金美來、昔藝彬兩位知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師，12月20日下午於斗六膨鼠公園及晚上於雲科大雲泰廳精彩演出，同時也進行溫馨的祝禱活動，祝福雲林縣民及公部門員工身體健康、工作順利。

韓國大地教會牧師鄭雄圭表示，自三年前起來到雲林，與在地教會及民眾一同慶祝並禱告祝福，今年再度攜手，預計將有70多位韓國弟兄姊妹再度來到雲林，共同投入市集與晚會活動，分享豐盛的恩典，讓雲林成為充滿祝福與希望的耶誕城市。

民政處長蕭德恕表示，「2025雲林城市耶誕慶典」主活動將於12月20日（六）熱鬧登場；下午1時到4時在斗六膨鼠森林公園推出耶誕市集，集結多國美食、韓國文化與韓服體驗、節慶互動遊戲及戶外演出，營造適合親子、朋友一同漫遊的耶誕午後氛圍；晚間7時至9時30分於雲林科技大學雲泰表演廳推出耶誕音樂會，邀請到韓國頂尖音樂家宋松樹（Solnamoo Song）與韓國音樂劇女主角金秀（Kim Soo）領銜演出，並由金美來、昔藝彬兩位舞蹈名師、韓國大地教會團隊與雲林在地表演者攜手同台，以跨國、跨界的演出陣容，打造年末最澎湃、最具國際感的雲林耶誕晚會。

蕭德恕說，除了12月20日由雲林福氣教會主辦的活動外，另於12月25日下午3時至8時30分，有雲林縣聖心社會關懷協會、雲林縣天主教會、雲林縣基督教會共同辦理聖誕踩街活動，由基督教斗南長老教會出發遊行斗南一圈，一連串的精采活動從星光劇場、到星光市集、晚上還有溫馨星光音樂會，將為雲林帶來更加繽紛豐富的聖誕氛圍，歡迎民眾踴躍參與，共同迎接這個溫馨的耶誕節。

邀請全國民眾12月20日來到雲林，一起走進耶誕市集、聆聽耶誕音樂會、欣賞台韓姊妹教會及國際團隊共演舞台，在燈光、音樂與歡笑中迎接年末。更多活動與索票資訊(雲泰廳)，請持續關注雲林福氣教會及雲林縣政府官方公告。