雲縣府與台韓教會三度聯手 20日點亮雲林溫馨耶誕

記者陳正芬／雲林報導

二○二五雲林城市耶誕慶典，由雲林縣府、雲林福氣教會、韓國大地教會攜手，二十日於斗六膨鼠森林公園及雲科大雲泰表演廳盛大登場，十五日縣長張麗善偕同斗六市長林聖爵、雲林福氣教會創會牧師劉良義、主任牧師曾星富、韓國大地教會牧師鄭雄圭、斗南長老教會牧師歐又如等宣告慶典啟動，邀請全國民眾走進雲林感受最具溫度與國際感的耶誕節慶。

張麗善感謝雲林福氣教會及韓國大地教會邁入第三屆舉辦耶誕慶典。在主耶穌聖誕節慶中，大家攜手合辦「雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，二十日下午於斗六膨鼠森林公園，有很棒市集及韓服體驗，晚間於雲科大雲泰表演廳有精彩音樂耶誕晚會，邀請鄉親共襄盛舉為年末留下幸福回憶。

林聖爵說，結合教會及韓國推出的耶誕慶典已成為斗六年度品牌活動，帶動城市節慶能見度，讓斗六躍升為國際城市活絡地方觀光與商圈。今年更帶來韓國道地舞蹈與音樂表演，讓活動成為熱鬧節慶嘉年華，歡迎大小朋友相約斗六。

牧師劉良義說，今年特邀請韓國金美來、昔藝彬兩位知名舞蹈名師、K-POP及管樂老師精彩演出，同時進行溫馨祝禱，祝福雲林縣民及公部門員工身體健康、工作順利。韓國牧師鄭雄圭說，三年前來到雲林，與在地教會及民眾一同慶祝並禱告祝福，今年約七十多位韓國弟兄姊妹來雲林，共同活動分享豐盛恩典，讓雲林成為充滿祝福與希望的耶誕城市。

民政處長蕭德恕說，慶典主活動當天下午一到四時，在斗六膨鼠森林公園推出耶誕市集，集結多國美食、韓國文化與韓服體驗、節慶互動遊戲及戶外演出，營造全齡式漫遊耶誕氛圍；晚間七至九時三十分於雲科大雲泰表演廳推出耶誕音樂會，邀請到韓國頂尖音樂家宋松樹與韓國音樂劇女主角金秀領銜演出，金美來、昔藝彬兩位舞蹈名師、韓國大地教會團隊與雲林在地表演者攜手同台，以跨國、跨界演出陣容打造年末最澎湃、最具國際感的雲林耶誕晚會。

此外，廿五日下午三至八時三十分，有雲林縣聖心社會關懷協會、雲林縣天主教會、雲林縣基督教會共辦聖誕踩街，由斗南長老教會出發遊行，一連串精采活動從星光劇場到市集、晚上溫馨星光音樂會，為雲林帶來更加繽紛豐富聖誕氛圍，共同迎接溫馨耶誕節，相關資訊請關注雲林福氣教會及雲林縣政府官方公告。