雲縣府跨局處整合會議 強化跨年維安守護民眾安全

▲睽違十二年雲林跨年再登場，雲縣府全面部署維安與交通守護民眾安全。(記者劉春生攝）

日前台北市發生鬧區隨機持刀攻擊事件，造成重大傷亡，震驚全台。隨著跨年活動即將到來，雲林縣政府高度重視跨年晚會期間的民眾安全，縣長張麗善第一時間請秘書長曾元煌統籌，於二十六日上午邀集文化觀光處、警察局、衛生局、消防局及交工局等單位，召開跨局處會議，針對跨年晚會的維安、交通動線與應變機制進行討論，確保活動平安順利，讓民眾安心、放心迎接新的一年。

秘書長曾元煌表示，這場跨年晚會是雲林縣政府睽違十二年再度舉辦，縣府對此十分重視，也希望把活動辦得圓滿成功。近期因北捷事件引發外界關注與擔憂，縣府自籌備初期即以最高規格進行整體安全規劃與管控，今日更特別召開跨局處會議，強化現場安防、動線規劃與跨機關協調，十二月二十九日下午也會於跨年晚會舉辦地點雲林縣立田徑場進行實際演練，全面檢視各項應變流程，務求讓參與的學子、年輕朋友及家長都能安心，縣府一定讓大家平安的來、平安返家，這是縣府最重要的責任。

文化觀光處長陳璧君表示，針對十二月三十一日跨年晚會的整體維安與應變措施，雲林縣政府在張麗善縣長統籌規劃下，由縣長擔任總指揮，成立「四部十七組」跨局處應變架構，整合行政指揮、資訊通報、現場安全及交通疏運等系統，確保第一時間掌握狀況、即時處置。

陳璧君處長指出，考量近期公共安全事件，縣府特別加強安檢措施，活動場地採封閉式管理，僅開放一、二、四號三處出入口，並於各入口配置警力，針對入場民眾攜帶物品進行嚴謹檢查。雖可能造成些許不便，但目的在於確保所有參與民眾都能安心參與活動，同時也具備嚇阻不法行為的效果。

警察局長黃富村指出，跨年晚會期間將提高警力能見度與巡邏密度，並針對活動場域進行人、車、場全面檢視，同時持續執行網路巡邏，針對社群媒體上可能出現的恐嚇、危安訊息或散布不實恐慌內容加強偵防，若有涉及公共安全之行為，將即刻依法處置。同時也會公告禁止攜帶入場的物品清單，如大面積看板、危險物品等，全面提升安檢等級。

消防局長林文山表示，活動當天將於重要出入口及關鍵疏散位置部署三部照明車，並配合衛生局規劃救護能量，派遣救護車及救護人員待命；另針對跨年煙火施放，已要求承包廠商落實安全防護，並於施放後執行落焰巡檢，避免意外發生。

衛生局長曾春美說明，跨年夜將設置三處醫護站，整合醫院醫師、護理人員與救護車資源，同時規劃大量傷患救護動線與後送分流機制，避開人潮密集區域，確保緊急醫療即時順暢。

交通方面，交工局指出，活動前後將實施分階段交通管制與周邊禁停措施，第一波道路封閉管制路段：建成路側車道（永興路至學府西路），管制時間為十二月三十日九時起至一一五年一月一日一時。

第二波道路封閉管制路段：永興路慢車道(虎興東二路-建成路，北行方向)、建成路(永興路-學府西路)、永興南三街(虎興東二路-建成路，雙向)、虎興東二路(永興路-永興南三街，雙向)、站前東路(建成路-虎興東五街)，管制時間：十二月三十一日十六時起至一一五年一月一日一時，管制方式：除持交通管制區(持通行證及工作車輛進入管制區)外，禁止各種車輛進入。

路邊禁止停車管制時間則自一一四年十二月三十日(星期二)九時至一一五年一月一日(星期四)一時。禁停管制路段：建成路(永興路-學府西路)、虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街(虎興東二路-虎興南路)、永興南五街(建成路-虎興南路)、永興南七路(建成路-虎興南路)、虎興南路(雲九二-永興南七路)、永興路慢車道(雲九二-虎興東二路)；管制方式：雙側路邊禁止車輛停放。

停車場部分，當天於會場周邊學府西路及高鐵特定區內設置近四千三百個汽車車席停車場，於永興南五街設置八千個機車車席停車場；參加活動民眾可透過現場指引牌面指引停放於各停車場。

另同步啟動接駁疏運服務，十二月三十一日下午四時三十分起，將於斗六火車站後站、斗南火車站、虎尾圓環及西螺轉運站設置接駁車往返會場；活動結束後，自晚間十時三十分至翌日凌晨一時三十分提供返程接駁，班距二十分鐘一班，並視人潮狀況機動加班。同時，台鐵亦配合活動加開班次，北上「斗六→彰化」斗六站一時十分開、，南下「斗六→台南」斗六站零時五十五分開、斗南站零一零三開，方便民眾返程。

陳璧君處長也補充，虎尾天后宮提供香客大樓四樓七間大通鋪供遊客留宿，如有相關需求，可提早致電預約，電話零五-六三二二八一五，而斗六、斗南、西螺、虎尾的旅宿訂房率目前也都超過八成，呼籲還在猶豫是否衝雲林跨年現場的朋友，趕緊手刀訂房。

陳處長指出，除了萬眾矚目的跨年晚會與璀璨煙火，雲林更整合了網路票選最具人氣的「雲林一百景」與「雲林一百碗」，為遊客打造超高CP值的「慢遊雲林」攻略。建議民眾可規劃跨年連假遊程，白天先遊百景秘境、品嚐從全縣三百二十四道美食中精選出的邪惡鰻魚飯、鴨肉飯、創意甜點虎月燒及地瓜瑞士捲等必吃美食；夜晚則沈浸在熱鬧的跨年氛圍中。一一五年一月一日清晨更有「元旦升旗典禮暨健走活動」等著您，邀請大家在晨光中活力開走，期盼遊客在參與跨年盛會之餘，能放慢腳步細細品味雲林，帶著滿滿的活力與美食記憶迎接新的一年。