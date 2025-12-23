雲縣府辦理透明晶質獎參獎申請書審查會議 彰顯廉能價值

雲縣府辦理透明晶質獎參獎申請書審查會議。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】透明晶質獎是由法務部設立，被視為政府廉能治理的最高榮譽，其主要目的不僅僅是防貪，更是為了透過正向的激勵機制，引導政府機關主動提升效能與透明度。雲林縣政府為了彰顯縣府是行政透明且崇尚法律遵循的行政機關，展現在廉政措施上的具體成效，推派雲林縣斗六地政事務所參加115年第4屆透明晶質獎，且為精進參獎作業，縣府並邀集政風處、計畫處及地政處及部分公所政風室人員成立輔導小組，共同籌備參獎事宜。

廣告 廣告

縣府日前辦理參獎申請書初稿審查會議，除邀請參獎機關及輔導小組人員出席外，並請世新大學行政管理學系陳俊明副教授、國防部政風室李凌雲前主任及中央研究院政風室黃淑琪主任等3位外部委員與會，共同審查申請書初稿內容。

雲縣府辦理透明晶質獎參獎申請書審查會議。（圖／記者洪佳伶翻攝）

縣長張麗善在會議上向同仁勖勉，清廉是公務員的第二生命，也是政府施政的基石，政府機關若能力行廉能透明，不但可以增進民眾的信任感，也能提升城市的競爭力，進而推動經濟發展。而公務機關的使命除了「為民服務」外，藉由建立公平、透明、有效率和受信任的環境，才能確保公眾資源被適當的使用和保護。因此縣府向來致力於打造一個讓民眾信賴、讓企業安心投資的廉能雲林，以廉能創新的思維提升行政效率，建立簡政便民與防貪除弊的機制，帶動整體的進步，加強公共服務品質。張縣長更期許，雲林縣政府所有機關、單位都能向雲林縣斗六地政事務所標竿學習，重新檢視內部的作業流程，找出可能不透明或容易滋生弊端的死角，並將「公開透明」的觀念內化到每日的公務執行中，達到「以廉能為本，提升城市競爭力」的目標。

政風處邢啓春處長表示，「廉能」與「透明」是民眾信任政府的基礎，而設立透明晶質獎的目的，即在推動台灣政府機關的廉潔治理，鼓勵各政府機關積極推動資訊透明、強化風險防制，並促進廉政創新，進而提升公眾對政府的信任感。藉由參加透明晶質獎，將廉能創新、行政透明、開放政府等透明化措施與精神，與機關業務進行連結，進一步思考及優化機關推行各項廉政作業流程，以達興利防弊的最大功效。