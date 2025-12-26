雲縣府3700萬補助古坑旅宿 盼改造空間提振觀光

走在古坑石壁竹創森林園區，遊客深呼吸感受大自然，雲林草嶺地區曾因921地震道路中斷20年，2022年雲149甲線草嶺公路重新通車，觀光人數慢慢回流，為提升當地民宿服務，雲縣府花3700萬元補助12間業者改善設備。

雲縣府建設處處長廖政彥說明，「籌措相關經費來做改造，業者投入一半經費，那縣政府也補助一半經費，來做觀光旅宿業改造。」

雲科大產學處產學長張岑瑤表示，「建立了一個永續品牌概念去影響未來，在整個企業裡面要投入人力思維，所以在這案件中可以看見感動故事。」

雲縣府建設處表示，古坑鄉旅館、民宿業者共有61家，這次參與改造計畫有12間業者，並與雲科大產學合作，針對門口意象、餐廳或房間設計等場域進行改造，希望能提升整體住宿品質與服務。

古坑翠華會館主任于素梅認為，「改造完之後，效益最好的在那遊戲區裡面，大朋友、小朋友全部擠在裡面然後玩積木，我覺得這是改造之後看到最大差異。」

古坑鄉鄉長林慧如回應，「這對古坑鄉的民宿、旅宿業者、還有飯店業者能有很大幫忙，就服務品質來說應該會大大提升。」

雲林古坑有臺灣咖啡原鄉美名，包括華山、樟湖、石壁、草嶺沿途美景，兼具自然景觀與人文底蘊。雲縣府希望透過產官學合作，讓古坑旅宿空間煥然一新，也將設計美學與品牌升級的軟實力導入，為地方觀光帶來更多人潮。