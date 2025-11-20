雲縣微冊愛閱讀生活節暨路跑 明開跑

雲林縣政府推動閱讀再創新，十一月二十二日日舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」活動，結合親子路跑、故事演出、文創市集、草地音樂與策展活動，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。

文化觀光處昨（廿）日舉行「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」啟動記者會。縣長張麗善表示，此次活動以「閱讀接力‧點亮雲林」為主軸，象徵縣府串起在地閱讀品牌「微冊角落」的深耕精神，與未來縣總圖書館「耕雲圖」的遠景，象徵從種子到大樹的永續閱讀傳承。

張麗善表示，此活動透過書籍與城市走讀增廣見聞，讓親子在生活場域中累積閱讀經驗，營造更厚實的閱讀風氣，讓孩子能有個更豐富的閱讀體驗。感謝文觀處團隊及VDS團隊、雲林縣不動產公會、教育發展協會等團體支持這場寓教於行的走讀旅程。

張麗善指出，雲林各鄉鎮文化場館特色各異，縣府除強化圖書館、展覽館與表演廳的功能，也密集盤點館藏及場地需求，並結合智慧科技與文化觀光，展現全縣文化力、閱讀力及觀光力。

張麗善進一步指出，針對現有圖書館藏能量不足課題，縣府已在高鐵特定區推動「耕雲圖書館」規劃，打造符合未來需求的現代化閱讀基地；同時，斗六市水岸藝術園區亦將興建美術館，以補足展覽空間不足的現況，提供市民更多接觸藝術的機會。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，閱讀能形塑個人、影響城市，雲林推動的「微冊角落」閱讀品牌以「讓整個雲林都成為你的圖書館」為目標。目前已有351個全球閱讀夥伴加入推動，讓閱讀不再只是靜態行為，而是能夠結合運動、走讀、城市探索的生活方式。陳璧君表示，「微冊愛閱讀生活節」搭配全台首創的「閱讀路跑」，從文化觀光處出發，以奔跑與走讀的方式閱讀城市風貌，象徵閱讀`的行動力與城市的活力。

陳璧君說，「微冊角落暨耕雲圖展覽」將從二十二日至三十日在行啟記念館舉行。展覽將呈現「耕雲圖」的初步構想與願景藍圖，並設置了留言板與意見回饋區，歡迎民眾提出願景與想法，一起打造更美好「耕雲圖」。

另早上十點至下午五點，將在行啟記念館廣場舉行的微冊角落愛閱讀生活節。現場有豐富的親子活動，包含說故事、草地音樂會、完成任務兌換特製專屬野餐墊，文創市集、二手書交換、微冊角落暨耕雲圖展覽、韓國繪本行旅展等活動。更多活動詳情與即時資訊，請持續關注「微冊角落」及雲林縣公共圖書館粉絲專頁。

啟動活動包括縣長張麗善、議員林岳璋、王鈺齊、簡慈坊、雲林縣幼兒教育發展協會總會長廖文秀、贊助單位不動產同業公會龔坤奇理事長及VDS活力東勢公司總經理王文星，及眾多民意代表與贊助團體代表共襄盛舉。