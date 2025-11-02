雲縣挺青創 55業者秀逐夢成果

曾在東京藝大學習日本傳統金工的游嘉萍（左二）申請雲林青創補助金，把外公家的倉庫改造成「鎚音所」工作室，右二為雲林縣長張麗善。（周麗蘭攝）

雲林縣府自民國111年開辦「青年創業補助金」以來，已挹注960萬元補助金，成功輔導43家青年創業者站穩腳步，今年又提升微創型補助最高提高至50萬元，專案型300萬元，受補助及自行創業者共55攤者2日在斗六市舉行聯合成果發表。

雲林青年創業補助金申請資格為年滿20歲至40歲，設籍於雲林縣且創業於縣內，有稅籍登記的攤販、家庭農、林、漁、牧業者、家庭手工業者、民宿經營者也可申請。

35歲游嘉萍旅日學習日本鍛金技術，以外公家的倉庫成立工作室「鎚音所」。因金工材料昂貴、工具繁多、空間需防火隔音，她申請雲林青創補助金作為修繕空間經費。

游嘉萍曾在東京藝大學習日本傳統金工，擔任「金工旅人日誌」編輯，夢想是將日本的金工教育帶回台灣。她認為，申請雲林青創補助金過程中，一方面改善硬體設施，一方面透過活動曝光，梳理工作室的營運脈絡。

家住大埤鄉的張家銘2年前卸下軍職換跑道改種稻，他申請青創補助金購買初級加工設備，已製造10多種純天然米加工品，從農業一級生產升級到二級加工，提高生產利潤。

縣府勞青處長張世忠指出，因應物價上漲，今年將微型補助金提高至最多50萬、專案型300萬元，明年將再放寬申請條件，如技能資格獲認證，可參加「直接當頭家」實務課程，讓更多青年逐夢踏實。

縣長張麗善說，縣府除支持青年創業，為因應當前非典型就業趨勢，也積極推動「少年人幸福職場訓練計畫」培養青年跨域能力， 課程包括簡報與圖文製作、行動影片拍攝剪輯、舞蹈肢體表達、口條臨場訓練、AI小編應用、Excel數據應用、區塊鏈應用到平板電繪等。