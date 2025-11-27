雲縣推動電動車產業園區 設置案已送內政部審議

（中央社記者蔡智明雲林縣27日電）雲林縣府今天宣布「斗六智慧電動車創新產業園區」設置案向前邁進一步，已送內政部都市計畫委員會審議，園區成立後估可創造4000多個就業機會，年產值上看新台幣150億元。

雲林縣政府今天舉辦「斗六智慧電動車創新產業園區」說明記者會，縣長張麗善、雲林科技大學校長張傳育、台灣電動車產業聯盟理事長葉儀皓、國民黨立委許宇甄與斗六市各界代表出席。

張麗善接受媒體聯訪表示，電動車產業園區規劃案今年6月底獲縣都市計畫委員會審議通過，11月3日已送至內政部都委會審議，12月16日將進行專案會議的審查，期待審議通過，推進斗六的電動車產業。

張麗善說，電動車產業園區位於斗六市南側、雲科大周邊，就是希望借重雲林科研發電動車的能量，並與台灣電動車產業聯盟合作，將台灣製電動車推向國際，並增進雲林的就業機會。

張傳育表示，雲科大在教育部的支持下，成立電動車人才培育基地、AI實驗室，電子系也有開設電動車的學程，透過產業園區的開發，可以把人才留在雲林，而且可以吸引相關產業鏈進駐。

葉儀皓則強調，電動車產業聯盟現已座落在雲科大裡面，主要是雲科大的電動車相關實驗室非常完善，不僅是學術研究或論文發表，更擁有能真正落地應用的研發能量。另外，電動車要量產、外銷至國外，都必須經過驗證，雲科大有能力提供驗證場域。對於產業園區的設立樂觀其成。

縣府表示，電動車產業園區於111年啟動都市計畫法定程序，規劃面積達241公頃，已舉辦5場公開展覽說明會，詳細說明都市計畫內容、開發作業方式與法定作業流程等相關事項，並廣泛蒐集民眾意見。期待以此產業園區為基礎打造斗六市成智慧生活城。（編輯：李淑華）1141127