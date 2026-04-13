雲縣斥資6千萬 重現國寶風華

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雲林縣四湖鄉章寶宮的國寶級大師陳壽彝彩繪畫作毀損嚴重，縣府13日展開修復。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉章寶宮保有上百幅已故國寶級大師陳壽彝的梁枋彩繪畫作，縣政府為保存珍貴文化資產並推展地方創生永續經營，13日舉行「雲林縣縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程」開工典禮，由建築師說明章寶宮的文史價值與工程願景，總工程經費含地方創生計畫共6000萬元，預計工期720日曆天。

章寶宮建築裝飾匯集多位匠師的工藝成果，其中最珍貴的為彩繪作品，廟內保存約140幅國寶級大師陳壽彝的畫作，其作品數量為全國第二，僅次於新北市三重先嗇宮，民國105年2月由雲林縣政府指定章寶宮為縣定古蹟。

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縣長張麗善表示，章寶宮廟體歷經歲月洗禮，出現嚴重漏水等災情，木構件有受潮、開裂及蟲蛀現象，陳壽彝畫作亦面臨鳥糞、漏水等危害，目前已搭設鋼構棚架進行保護。經縣文觀處向中央爭取修復經費，中央核定總計畫6000萬元，其中補助款5400萬元，縣府配合款300萬元，廟方自籌款300萬元。

文觀處長謝明璇指出，為確保章寶宮結構安全及延續文化價值，將以「最小干預、具可逆性、原貌保存、具時代辨識性」的文化資產修復原則施工。廟內珍貴的彩繪、泥塑、剪黏等工藝作品，亦將由專業修復師及匠師修復，力求恢復古蹟原有風貌與歷史特色。