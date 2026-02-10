雲縣校園推節能減碳 建立可複製低碳校園示範模式

雲縣推動碳排自願減量，節能減碳從校園做起，建立可複製擴散的低碳校園示範模式。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲縣府推動國家「二○五○淨零排放」落實地方淨零轉型，強化校園節能減碳挹注斗六國中辦理「採用高效率光源自願減量專案」，已完成環境部註冊審議，正式納入國家溫室氣體自願減量制度，為非六都縣市率先完成註冊審議校園示範案例，每年減少八公噸溫室氣體排放，展現雲林校園減碳領先成果，後續將推廣至全縣各級學校。

專案執行斗六國中汰換校園老舊照明設備，全面導入高效率LED燈具改善教室與空間照明，有效降低校園用電，提升教室照明與品質，減少視覺疲勞，營造友善學習兼顧節能減碳與學童視力保護；依減量方法學計算，每年可節省用電量一七四七五度及減少八公噸的溫室氣體排放，讓校園節能成果具可量化、可查證的制度基礎。

縣長張麗善說，推動淨零不只做單點示範，更希望建立可複製擴散到各級學校單位的節能減碳模式，這專案可達到校園節能減碳，也同步改善學童學習與視力環境，創造節能、健康雙贏效益，未來持續以「示範帶動、制度導入、公私協力」為推動主軸，讓低碳行動從校園扎根成為地方永續治理重要基礎。

此外，縣府已完成首波企業ESG資源媒合，連展集團、玉晶光電股份有限公司、桓鼎集團及大自然交易平台股份有限公司等企業表達支持意願，預計捐贈資金協助西螺鎮東南國中辦理校園傳統燈管汰換，預計今年上半年度完成，將成為企業響應校園節能減碳的率先示範。

計畫處長李明岳說，透過自願減量專案機制，將校園節能轉化具公信力、可被長期追蹤的減碳成果，使節能不再是一次性設備改善，而是制度化、可管理的減碳行動；縣府將以斗六國中經驗為示範，逐步建立標準流程與輔導機制，持續媒合企業ESG資源，擴大推動全縣校園節能減碳。