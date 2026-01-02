雲縣消防局教育宣導 扎根防火防災觀念

雲林縣消防局第三大隊北五分隊，消防防火週「電氣使用安全-五不一沒有」。（記者劉春生攝）

▲雲林縣消防局第三大隊北五分隊，消防防火週「電氣使用安全-五不一沒有」。（記者劉春生攝）

根據雲林縣消防局統計分析，火災發生原因前三名分別為電氣設備因素、菸蒂、及遺留火種。為降低火災造成的傷亡，消防局持續強化民眾對用火用電安全的認知，並宣導菸蒂及微小火源應確認完全熄滅，同時透過示範與親身操作方式，讓民眾熟悉滅火、逃生設備，以及推廣安裝住宅用火災警報器，以提升民眾自救、滅火與避難能力，進一步減少火災風險。

廣告 廣告

根據 一一二年內政部消防署建築物火災統計，電氣因素依然位居首位，而爐火烹調亦占相當比例，如乾燒與油鍋起火等情形，皆為常見起火原因。適逢 一一九消防節防火宣導週，雲林縣消防局第三大隊北五分隊於一月二日在麥寮鄉橋頭國小舉辦防火教育宣導活動，以「電氣使用安全─五不一沒有」為主題，讓防火防災觀念向下扎根。

此次活動由北五分隊義消擔任各分站講師，並由具有消防設備師證照的分隊長陳明宏於活動前先行進行教育訓練，將多年的救災經驗與消防專業轉化為活潑生動的教學內容，帶領全校師生一同學習消防安全與緊急應變知識。

活動內容包含「消防員體驗大作戰」多項實作項目，由麥寮鄉長許忠富、校長黃建中陪同學童逐站參與，十大主題包括：

一.消防車射水

二.室內消防栓操作（按、開、拿、拉、轉）

三.防範一氧化碳中毒宣導

四.救生裝備（叫、叫、伸、拋、划）

五.CPR 教學（叫、叫、壓、電）

六.濃煙逃生體驗（小火快逃、濃煙關門、迷你屋觀察箱）住宅用火災警報器自主維護保養及連動式住警器

七.防焰物品展示（燒得慢、熄得快）

八.塑化消防隊專業滅火器（拉、瞄、壓、掃）操作體驗

九.遊覽車防火及避難安全事項介紹

十.毒化災就地避難、疏散，呼吸防護具及防護衣穿脫

另有麥寮防火宣導隊示範火災應變要領，麥寮鄉公所亦準備多項宣導品，使學童在遊戲與體驗中牢記防災重點。

第三大隊大隊長陳岳謄表示，災害預防勝於救災，正確用火用電的小動作，在關鍵時刻能爭取寶貴的逃生時間；而用火、用電、菸蒂熄滅、以及家中微小火源的管理，都是從小就該建立的良好習慣，也請建構不易起火且易於避難的空間，不堆放雜物保持動線流暢，打造不易被縱火之環境，加強社區互助更可加裝攝影機確保安全。

家長會長許耿華身為義消與餐飲從業者，也分享自身用火用電安全經驗，並強調爐火烹調安全以及電氣使用的重要性，期望孩子將所學帶回家提醒家長共同落實。

活動中特別強調居家用電的 「五不一沒有」：

一.用電不超過負載

二.電線不綑綁折損

三.插頭插座不潮溼污損

四.電源不用不插

五.電器周圍不放可燃物

六.沒有 CNS 安全標章的電器不要用

加強宣導:

一.使用加裝過負載保護裝置之延長線等CNS檢驗合格產品

二.瑕疵電氣設備召回，請上商品安全資訊網

三.室內配線使用二十年以上建議請合格廠商換新

四.居家使用合格防焰物品及製品安全又放心

五.廚房請記得人離火熄可使用加裝安全裝置之瓦斯爐具

六.廚房防火請使用熄火遮斷瓦斯裝置及防空燒裝置

七.居家防火購買住宅用火災警報器請選購附有認可標示產品

八.廚房防火請使用溫度感知或使用時間異常遮斷裝置

九.住宅火警起火原因最多為電氣設備次之為爐火烹調

十.製作家庭逃生計畫遵循兩方向逃生模式

十一.菸蒂要熄滅，勿遺留火種，火災不來擾

十二.燃放爆竹煙火請認有合格標識才安心

十三.推廣高齡者或行動不便者自購裝設連動型住宅用火災警報器

消防局再次呼籲：減災勝於救災，預防永遠優於補救。讓防火知識從孩子做起，守護每一個家庭的生命財產安全。