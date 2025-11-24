雲縣產官學合作守護學童 回收膜材製成地震防護頭套

紡織產業綜合研究所與榮洲紡織公司共同捐贈 1,500 頂地震防護頭套予雲縣學童使用／翻攝照片





為強化學童在天然災害地震來臨時的個人防護，財團法人紡織產業綜合研究所與榮洲紡織股份有限公司共同捐贈 1,500 頂地震防護頭套予雲縣學童使用，今(24)日下午於公誠國小活動中心舉行捐贈儀式，縣長張麗善感謝紡織產業綜合研究所與榮洲紡織公司充分展現社會責任，守護雲林學童。



捐贈儀式由縣長張麗善、紡織綜合所協理黃博雄、榮洲紡織特助許富期、公誠國小校長蔡宜芳及縣府計畫處處長李明岳、建設處處長廖政彥、消防局局長林文山，及教育處、農業處代表共同出席。由紡織綜合所協理黃博雄贈送1500頂地震防護頭套予蔡宜芳校長，並由蔡校長代表全體師生致上感謝狀表達謝意。

張麗善表示，感謝紡織產業綜合研究所與榮洲紡織公司秉持立足在地與回饋社會理念，長期投入公益行動與環境永續推動，展現深厚的地方連結與責任實踐。此次捐贈活動象徵著產、官、學再次攜手合作的重要成果，紡織綜合所將環境永續與科技研發結合，以回收材料製作防災用品，搭配榮州紡織提供的尼龍布料，提升頭套強度，能耐受一定的衝擊力，地震時可避免落物砸傷，保護頭部安全外，平時也可以作為睡枕與座椅靠墊，柔軟又舒適，展現環境永續、科技研發及生活創意。

紡織產業綜合研究所協理黃博雄表示，此次捐贈的防護頭套採高機能性布料製成，利用海洋的寶特瓶及廢棄漁網回收再製技術，透過淋膜複合與全耐隆回收製程，將廢棄漁網轉化為具阻氣性與耐用性的布膜材料並應用於頭套生產，落實循環經濟與資源再利用理念，地震頭套可於地震來臨時迅速取用並提供有效防護，協助學童在第一時間提升自我安全防護能力，展現科技實用化與守護化的價值。

計畫處長李明岳表示，透過這項捐贈體現紡織綜合所在紡織技術創新上的成果，也彰顯其在環境永續與安全防護領域的深耕與承諾。同時，將廢棄資源重獲新生，化身為守護孩童安全的防護產品，在地震災害來臨時能迅速取用，為學童多添一層即時而可靠的安全保護。

