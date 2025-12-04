雲縣莿桐將建中央廚房 12村800長者可望明年3月一起開飯

莿桐鄉長青食堂中央廚房4日動土，預計明年3月提供餐食給鄉內800名長者。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉目前僅有1處長青食堂，公所考量長者食的健康，自籌1434多萬元在莿桐樂活公園興建長青食堂中央廚房，今(4)日舉辦動土典禮。鄉長廖秋蓉表示，預計明年3月啟動，目前已針對鄉內進行調查，已有12村共800名長者將納入共餐規劃中。

鄉公所統計，目前全鄉65歲以上長者達6006人，占全鄉22%左右，已邁入超高齡社會。廖秋蓉指出，目前只有蒜香麻園社區有自主煮食共餐，近年設立長青食堂的孩沙、榮村等村落，因場地、人力限制停辦，加上部分據點採用包便當方式，讓長輩帶便當回去吃，缺少長者彼此互動話家常的機會，因此規劃設置中央廚房。

廣告 廣告

廖秋蓉指出，這座中央廚房設址在莿桐樂活公園，占地231.62平方公尺，將打造符合食品衛生安全規範的現代化廚房設施，更將委由專業的團膳業者烹調，工程預計明年第一季完成，盼3月就能啟動。

立委劉建國、雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員鍾明馨、陳芳盈、江文登與地方民代、村長一同出席動土典禮，共同見證地方建設大事。

廖秋蓉表示，目前已針對長青食堂設置進行調查，目前已有12村約800名長者有意願加入，日後將請各村在里內設置據點，由中央廚房配膳到據點，讓長輩們能夠一起吃飯，藉此盼延緩老化；埔尾社區發展協會理事長鍾三才指出，社區已有150多名長者表達意願，甚至還有人想報名，希望大家日後可以一起開心用餐。

劉建國表示，長輩要照顧好，吃得健康營養最為關鍵，因此中央廚房扮演重要角色，盼莿桐鄉長青食堂能強化地方照顧量能；謝淑亞表示，期盼未來能讓長輩吃得營養又安心，也營造友善高齡生活環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

彰化人記得儲水！61里12/16~17停水、降壓23小時

