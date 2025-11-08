雲縣表揚績優環保志工
▲雲林縣環保局表揚一一四年度績優環保志工，表達對獲獎志工及團隊的肯定。（記者劉春生攝）
雲林縣環境保護局於八日舉辦「一一四年度績優環保志（義）工與環保志（義）工隊及優良水環境巡守隊頒獎典禮」，表揚績優環保志（義）工及響應綠色辦公之績優單位，局長張喬維感謝環保志義工、民間企業與團體為環境付出的辛勞，表達對獲獎志工及團隊的肯定。
雲林縣環保志工隊、水環境巡守隊以及環境教育志工人數近八千人，平日協助環境教育推廣、減塑宣導、清理河川及配合病媒蚊防治與孳生源清除，優良水環境巡守隊在保護水資源、監測水質方面的努力，對於維護當地生態環境至關重要。
此次表揚獎項包含團體獎：績優環保志工隊七隊、優良水環境巡守隊三隊；個人獎項十五名優良環保志工、八名優良長青志工、五名優良巡守隊員、三名優良環境教育志工及兩名優良服務台志工；其中獲選優良長青志工高齡八十七歲的張林蜜志工，擔任水巡守志工與環保志工期間，不論是淨溪、設攤宣導還是環境綠美化都能積極參與並全力以赴，這樣的熱情也激勵所有夥伴，更成為了社區的榜樣。
同步表揚響應「綠色辦公」之績優單位，包含甲子時尚傢俱、劍湖山世界股份有限公司、雲林縣斗六市公所、台灣中油北港加油站、口湖加油站、斗南中興路加油站及台塑出光特用化學品股份有限公司，特頒發獎狀與禮品乙份。
