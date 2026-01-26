雲縣警局主秘、督察長布達暨卸、新任分局長 合辦交接典禮
雲林縣警察局今(26)日舉行新任主任秘書、督察長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮，由局長黃富村主持，並邀集各級民意代表及各界地方仕紳共襄盛舉，場面簡單隆重。
本次職務調整異動為，主任秘書葉文啟調陞臺南市政府警察局督察，由澎湖縣政府警察局督察長黃念生接任；督察長黃國源調陞臺中市政府警察局督察，由苗栗縣警察局苗栗分局長簡龍宏接任；虎尾分局長方子欽調任臺東縣警察局臺分局長，由雲林縣警察局秘書科科長馬秋景接任；西螺分局長閻百川調任嘉義市政府警察局第一分局長，由嘉義縣警察局竹崎分局長吳誌權接任；北港分局長陳勇誌調任屏東縣政府警察局屏東分局長，由新竹縣政府警察局新埔分局長張舒喻接任。
警察局長黃富村感謝卸任人員任內全力以赴、堅守崗位，帶領團隊圓滿完成各項治安、交通與為民服務任務，也期勉新任主任秘書黃念生、督察長簡龍宏、虎尾分局長馬秋景、西螺分局長吳誌權及北港分局長張舒喻接任新職後，延續既有良好基礎，持續強化轄區治安與交通秩序，落實警政服務品質，展現嶄新氣象。
黃富村表示，警察局各項警政工作在縣長及所帶領的縣府團隊與縣議會的大力支持下，建置「AI巡防系統」提供外勤同仁失竊及可疑車輛即時警示、持續推動「雲安平臺」整合治安數據資料、強化「智慧交通中心」智慧運輸管理系統、「路口錄影監視器」與「雲龍行車軌跡系統」等科技警政建設，並與縣府攜手成立「打詐雲林隊」，整合縣議會民意代表及社會各界行政資源，聯手建構全方位識詐防護與宣導網絡，全面提升本縣整體打詐量能，更榮獲衛福部高齡友善城市「創新獎」，為全國警察機關唯一獲獎單位。
此外，為打造舒適廳舍環境，縣府陸續編列預算新建斗六、西螺及虎尾分局，近年累計投入逾1億2000萬元整修(建)本局、分局及各分駐(派出)所廳舍，改善同仁執勤與休閒環境；另編列逾1800萬元、購置汰換16輛偵防車輛及採購刑事裝備，確保同仁執勤安全無虞。另外，雲林縣警察之友會也持續贊助本局職員、員警投保意外險100萬，讓員警執勤更有保障。
黃富村感謝縣府、縣議會及雲林縣警察之友會在經費與資源上的大力支持，成為推動各項警政工作的堅強後盾，期許全體警察同仁持續秉持服務熱忱，全力維護雲林縣治安祥和、維持交通有序，精進各項警政作為與服務品質，為守護雲林縣全力以赴。
