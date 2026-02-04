雲縣警局攜手社會各界關懷弱勢迎新春，愛心直送家戶。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣警局四日舉辦「關懷弱勢迎春送暖」公益活動，匯集社會各界捐贈愛心物資，送暖縣內弱勢家庭與獨居長者。縣長張麗善感謝捐贈物資的企業與團體，愛心善循環社會更祥和溫暖，也謝謝警察同仁協助愛心直送、守護受贈弱勢家戶。

張麗善表示，警察肩負治安與維安重責，也是人民褓姆。面對犯罪依法嚴正執法；面對需協助民眾則主動關懷、溫暖守護。雲林是農業大縣，警方也執行護農專案，守護農民與農產安全。關懷弱勢迎春送暖已持續辦理廿五年，感謝眾多善心企業、團體及人士長期支持，讓愛心物資透過警察同仁一戶戶送到最需要鄉親手中，將關懷真正深入民間。

議員賴淑娞說，她與博愛溫馨關懷協會每年固定捐贈二一○份物資，感謝警察同仁協助發送至各弱勢家庭。警察平日維護治安、守護民眾安全，仍不忘關懷弱勢與邊緣戶，為民付出的精神令人敬佩，也是社會重要且溫暖的力量。

響應捐贈物資企業團體，有縣議員賴淑娞、元進莊企業股份有限公司、瑞春醬油有限公司、大北勢天聖宮慈善會、新豐國際開發有限公司、台塑企業、斗六佳興補習班、味王公司、豪祥億農產行、昶典工業、松昱順心社會福利基金會及欣沺檸檬武場等。

縣警局長黃富村說，警局募集愛心物資將透過各分局、派出所同仁，逐戶送到受贈家戶手中，感受來自各界的溫暖。警局未來將持續秉持「為民服務」精神，結合社會各界力量，持續關懷弱勢、傳遞溫暖，攜手打造更安全、更幸福的雲林。