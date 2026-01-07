雲縣警局新春聯誼樂滾滾 張麗善校閱新購置偵防車 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣警察局今（7）日舉辦「115年新春聯歡會」，縣長張麗善親臨校閱動支第二預備金購置的16輛新式偵防車， 並肯定警察同仁一年來在治安維護、打擊犯罪及服務鄉親上的辛勞與付出，同時期許新的一年再接再厲，共同打造讓鄉親安心、安全、安定生活環境。

雲林縣警察局今（7）日舉辦「115年新春聯歡會」，縣長張麗善並親臨校閱動支第二預備金購置的16輛新式偵防車。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲縣警局為讓警察同仁在繁重的警勤工作外，得以暫時適當的休閒調適，特別在今（7）日上午舉辦新春聯歡會活動，所規劃的餘興項目內容多元豐富，也在現場播放退休人員回顧影片，安排合照及致贈紀念品，感謝多年來對雲林治安的無私奉獻；同時規劃「圈圈樂」趣味活動、按摩舒壓活動，並提供自助式餐點，活動最後舉辦摸彩活動，現場氣氛熱絡，充分展現警察大家庭的凝聚力。

縣長張麗善親臨校閱新購置的16輛新式偵防車，以提升打擊犯罪能量，並確保同仁執勤安全無虞。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，雲林縣警察局所有警察同仁這幾年用心緝毒、打詐工作，雲林縣詐欺案件破獲成效獲「天下和遠見」雜誌評核肯定，破獲率全國排名第4名、不含六都第2名；全年瓦解詐欺集團166團，逮捕970人，查扣不法所得近1億元，攔阻詐騙396件、金額逾2.6億元。緝毒成效亦顯著，全年查獲毒品1,340件、5萬餘公克，打詐與緝毒成果均較往年大幅成長。

張麗善表示，回顧過去一年，雲林縣於全國運動會、跨年及元旦升旗等大型活動期間，在警察局縝密規劃與同仁全力投入下，各項勤務均圓滿完成，治安平穩、零重大事故，充分展現雲林警政的專業與效率；另為強化預防作為，警察局成立「打詐雲林隊」，推動識詐宣導，防詐成效逐步展現，並榮獲衛福部高齡友善城市「創新獎」，為全國警察機關唯一獲獎單位。她肯定黃富村局長所帶領團隊，也感謝警友會吳政憲理事長大力支持獎勵金、破獲獎金，鼓勵所有警察同仁士氣，增加破案效率。

雲林縣警察局所有警察同仁這幾年用心緝毒、打詐工作，雲林縣詐欺案件破獲成效獲「天下和遠見」雜誌評核肯定，破獲率全國排名第4名、不含六都第2名。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善再表示，警察工作高壓力、高風險，長年站在治安第一線，縣府持續作警察最堅強的後盾，為打造舒適廳舍環境，除興建中西螺分局、斗六分局廳舍，近年累計投入逾1億2000萬元整修（建）警察局、分局及分駐派出所廳舍，改善同仁執勤與休閒環境；另動支第二預備金編列逾1800萬元汰換偵防車輛及採購刑事裝備，確保同仁執勤安全無虞。為提升打擊犯罪能量，亦核准經費用於破案與檢舉獎金、更新數位鑑識設備及毒品檢驗費用，全面支援第一線警力。

新春聯歡會活動所規劃的餘興項目內容多元豐富，縣長張麗善皆同警察局長黃富村也參與體驗樂趣。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣警局黃富村表示，未來將持續精進治安與交通維護、防制詐騙及毒品犯罪等各項工作，強化警政量能與服務品質，結合縣府與民間力量，共同打造安全、宜居的幸福雲林。