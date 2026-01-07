雲縣警局一一五年新春聯歡 張麗善親臨校閱動二購置新式偵防車

雲縣警局一一五年新春聯歡會，張麗善親臨校閱動二購置新式偵防車。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲縣警局七日舉辦「一一五年新春聯歡會」，縣長張麗善親臨與警察同仁共迎新年並親自授予全新十六輛偵防車，象徵縣府持續挹注資源、強化警政量能，肯定警察同仁一年來在治安維護、打擊犯罪及服務鄉親上的辛勞與付出，期新的一年打造讓鄉親安心、安全、安定生活環境。

張麗善表示，警察同仁們這幾年用心緝毒、打詐，雲林縣詐欺案破獲成效獲《天下》、《遠見》雜誌評核肯定，破獲率全國排名第四、不含六都第二名；全年瓦解詐團一六六團，逮捕九七○人，查扣不法所得近一億元，攔阻詐騙三九六件、金額逾二點六億元。

張麗善說，員警緝毒成效顯著，全年查獲毒品一三四○件、五萬餘公克，打詐與緝毒成果較往年大幅成長。另強化預防作為成立「打詐雲林隊」，榮獲衛福部高齡友善城市「創新獎」，為全國警察機關唯一獲獎單位，也感謝警友會吳政憲理事長大力支持獎勵金、破獲獎金，鼓勵所有警察同仁士氣，增加破案效率。

警察工作高壓力、高風險，長年站在治安第一線，縣府持續作警察最堅強後盾，近年累計投入逾一億二千萬元整修(建)警察局、分局及分駐派出所廳舍，改善同仁執勤與休閒環境；另動支二備金編列逾一千八百萬元汰換偵防車及採購刑事裝備，確保同仁執勤安全。提升打擊犯罪能量，核准經費用於破案與檢舉獎金、更新數位鑑識設備及毒品檢驗費用，全面支援第一線警力。

張麗善說，科技時代當下，警察同仁查緝工作更要與智慧科技結合，未來預計於高鐵特定區興建符合現代智慧科技數位警政大樓，期藉由科技導入，提升查緝工作效率量能，更加維護鄉親生命財產安全，打造安全、宜居的幸福雲林。