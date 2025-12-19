雲縣警長休假不打烊與妻合力逮車手 守護民眾三百萬血汗錢

雲林警長休假不打烊，有案必辦與妻合力緝捕車手，守護民眾三百萬血汗錢。（警局提供）

記者陳正芬／雲林報導

彷彿真實版《神鵰俠侶》在雲林上演。雲林縣警局刑大科偵隊代理隊長劉丁心，休假正與妻子享用晚餐之際，接獲情資有詐騙車手將跟被害人約定面交鉅款，隨即向雲林地檢署檢察官廖易翔報告後，即停止休假中斷用餐趕赴追緝，抵現場眼見車手已進入車內向被害人拿取高達三百萬元現金，情急不顧自身安危衝入車內將車手拖下車壓制逮捕，成功守住鄉親血汗錢。

縣警局指出，被害人遭網路交友詐騙，假冒高富帥詐團成員，佯稱能協助投資虛擬貨幣套利，利用一連串話術取得被害人信任後，要求面交新臺幣三百萬元作為「投資本金」，同時詐團選在夜間跟被害人約定交付。

劉丁心(頭戴安全帽）開車門口，強勢將取款詐團車手拉下車壓制。(警局提供)

劉丁心休假雖與妻子正在用餐，展現休假不打烊有案必辦投入緝捕詐團車手，隨行妻子因擔心丈夫安危，跟過去查看時，警察老公已迅速逮捕壓制詐團車手，警長夫人見現場警力不足，立即補位拿起手機充當「神攝手」全程錄影蒐證。夫妻倆同心協力，成功在第一時間阻止詐團得逞，完整守住鄉親的三百萬元血汗錢。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦，廖易翔檢察官訊後向法院聲押獲准。

警察局長黃富村高度肯定劉副隊長的專業與果敢，親自表揚劉妻放棄休假，展現臨危不亂精神並勇敢協助蒐證，夫妻倆為打詐工作樹立難能可貴典範，成功迅速攔阻打擊詐欺集團。藉此向詐騙集團發出強烈警告，「雲警團隊有案必辦，全時備戰，休假不打烊，打詐不手軟，要讓詐團在雲林無所遁形，強力守護縣民荷包」。提醒民眾網路交友投資虛擬貨幣詐騙增加，呼籲鄉親遇到可疑投資、陌生帳號或要求匯款等，一律撥打一六五反詐騙專線查證，守護辛苦錢從第一通電話開始。