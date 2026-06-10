雲縣議員超級戰區！18人搶10席 民進黨邱世文宣布退黨參選
〔記者李文德／雲林報導〕2026大選倒數，雲林縣議員6個選區有意參選者明朗化，被視為「超級戰區」的第一選區(斗六、莿桐、林內)應選10席，表態參選者共有18位。民進黨前雲林縣議員邱世文未獲黨徵召提名，今(10)日他趁60歲生日宣布退黨參選，為地方政壇投下震撼彈。他表示，盼擺脫政黨包袱，全力為鄉親打拚。
邱世文原經營中藥生意，政治色彩傾向綠營，2005年以反對林內焚化爐興建等議題脫穎而出，曾任2屆林內鄉長，1屆縣議員，2019年號召50名鄉親一同加入民進黨，用行動表態維護台灣主體性與捍衛民主，2022年再次回鍋參選林內鄉長失利。
邱世文今天與雲林縣中藥商業同業公會、雲林縣國立空中大學校友會等單位合作舉辦熱血捐血公益活動，議長黃凱也出席響應。邱世文趁第100次捐血時，宣布退出民進黨，以無黨籍投入第一選區議員選舉。
他表示，退出民進黨內心很掙扎，但此次縣黨部內在提名過程中，先前應有默契採取徵召，後來可能縣黨部有所考量，並未將他列入徵召名單中，他尊重黨部考量，也決定退出民進黨，會持續用行動證明愛這片土地及鄉親。
邱世文表示，他從政多以無黨籍色彩為民眾服務，因此相信許多民眾一定都知道他做什麼事情，大多民眾會喜歡有執行力的人，他也獲得許多鄉親認同，因此這場選戰「他不孤單」，希望卸下政黨包袱，全力為鄉親打拚。
民進黨雲縣黨部表示，邱世文以書面提出退黨申請，未來選舉正式登記後針對黨員違紀參選案件，將依黨內相關規定啟動評議程序審議；依現行黨紀規範，違紀參選者將面臨除名處分，並適用5年條款，並不因當事人是否事先提出退黨申請而有所不同。
雲林第一選區應選10席，現任鍾明馨、陳永修、曾博鴻、黃勝志、江文登、林岳璋及陳芳盈等7人角逐連任，有意參選還有林靖冠、張光儀、許百芳、林群力、廖郁賢、王峻毅、黃釋瑩、林聖智、楊朝祈、邱世文及廖昶淳。
地方認為，林內鄉目前已有林靖冠、楊朝祈、邱世文3名將選縣議員，當然樂見3席全上，為地方爭取更多資源，但林內票源有限，是否3人會瓜分選票，仍有待觀察。
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