雲縣議會攜手全人關懷協會 反毒電影車巡迴廿校守護學子健康

雲林縣議會攜手全人關懷協會「議起同行 反毒啟航」，反毒電影車巡迴二十校，守護學子健康。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣議會議長黃凱長期關心校園毒品防制，繼去年推動縣內十九所國中反毒教育巡迴深獲好評後，三十一日下午再度攜手中華趕路的雁全人關懷協會啟動「議起同行 反毒啟航」，議長黃凱說，3D反毒電影車將巡迴二十所學校，首場十一月三日於西螺國中登場，期透過認識、拒絕甚至遠離毒品，打造雲林乾淨「無毒」縣市，讓學子邁向身心健康大道。

雲縣議會議長黃凱、中華趕路的雁全人關懷協會執行長李綜洋、反毒志工大隊長邱庭鋒、多位議員、教育處長邱孝文、縣警局及縣內二十所學校師生等貴賓與會，共同為「議起同行，反毒啟航，3D反毒電影車」巡迴舉行啟動儀式，並訂十一月為反毒教育月，象徵雲林縣議會與全民齊心反毒、守護下一代的決心。

議長黃凱表示，隨新興毒品層出不窮、滲入校園的手法日益多元，青少年毒品防制教育刻不容緩，議會秉持「預防勝於治療」理念，持續推動校園反毒宣導，以實際行動守護學子身心健康。去年巡迴縣內十九所國中推動反毒教育，獲得師生好評，參加人數近四千九百人。今年再度攜手中華趕路的雁全人關懷協會於縣內二十所學校辦理「3D反毒電影巡迴列車」，透過立體影像、互動情境與真實案例，讓學生在身歷其境體驗中學會識毒、拒毒，強化自我保護意識。

黃凱強調，孩子因毒品誤入歧途，影響的不只他的人生，也摧毀家庭的希望。自己也是一位父親，深知父母希望孩子平安健康長大的心情，更是推動反毒教育最大的動力，因為守護每一個孩子的成長，就是守護社會最珍貴的未來。今年反毒教育參加人數可望破五千人，守護學子在無毒環境健康成長。

李綜洋說，黃議長推動反毒教育宣導，主要「反毒是對生命的尊重」，現場會陳列市面漂亮流行新興毒品教材，讓學子們認識且了解危害進而拒絕，更在民間、政府及民代同心協力關切推動下，讓反毒觀念深植校園，建立堅固的反毒圍牆，打造安全、健康、無毒的學習環境。