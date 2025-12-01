雲縣跨年晚會第二波卡司出爐 12/12再揭曉神祕韓團

雲林縣府睽違12年再度舉辦跨年晚會/翻攝照片





睽違12年再度重返的雲林跨年晚會，將在全新啟用的雲林縣立田徑場展開！繼日前公布首波卡司引起踴躍迴響後，雲林縣政府今(1)日釋出第二波卡司，集結6組團體包括「AcQUA源少年」、「薛恩」，其中更獨家邀請「Julia吳卓源」、「慢慢說」、「甜約翰Sweet John」、「西屯純愛組」，將以浪漫系輕甜情歌，帶來甜蜜氛圍席捲田徑場，另也預告最重磅、超神秘韓團卡司將於12月12日縣府記者會由縣長張麗善親自揭曉，期待雲林跨年晚會的粉絲們千萬別錯過。

張麗善表示，今年跨年晚會將是一場融合嘻哈饒舌、靈魂R&B、熱血搖滾與清新甜美風的音樂盛宴。「希望民眾來到雲林，能感受到多層次的音樂氛圍，無論是慵懶放鬆的享受，還是熱力四射的狂歡，雲林都準備好了！」

張麗善廣邀全台民眾，一起來感受這場充滿活力的跨年夜，而目前縣府保密到家、外界瘋狂敲碗的「神秘韓團」，也將於12/12上午9時縣府跨年記者會公布。

文化觀光處處長陳璧君指出，跨年晚會首波名單日前已公布，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良及舞思愛等重量級卡司，已在網路上掀起巨大討論聲浪，第二波卡司也將讓全場嗨到最高點。

