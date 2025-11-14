雲縣跨年晚會12/31縣立田徑場登場 羅志祥、周湯豪、艾怡良接力熱唱

雲林縣政府今年將在縣立田徑場舉行跨年晚會／翻攝照片





睽違12年，雲林縣政府今(14日)天宣布，今年跨年晚會將重磅回歸在舉行，並公布第一波卡司陣容，包括歌手羅志祥、周湯豪、艾怡良及舞思愛等，還有神秘韓團將壓軸演出。縣府表示，整晚將有長達6.5小時的馬拉松演出，超過10組藝人熱力接棒，帶來極致的視覺、聽覺雙重衝擊，全場一起迎接2026。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣立田徑場今年7月舉辦縣運、10月舉辦全國運動會，年底再接棒跨年晚會，場域設備新穎，並經過多次大型活動測試，安全無虞。且位處高鐵雲林站附近，交通便利外，周邊亦設有充足停車空間，規劃超過千席汽機車停車位，熱情廣邀民眾到雲林參加跨年晚會。

「這不只是演唱會，更是一場凝聚鄉親情感的重要時刻！」張麗善強調，跨年晚會睽違12年重啟，是縣府傾聽在地聲音、回應民眾期盼的重要行動，希望讓大家不必再遠行，在家鄉就能與親友相聚一起倒數、共享喜悅，在自己熟悉的土地迎接全新一年。

文化觀光處處長陳璧君表示，雲林跨年晚會雖在年中才正式啟動專案籌備，但縣府團隊以全力衝刺的精神積極邀約卡司、整合資源，力求為民眾呈現一場最精彩難忘的跨年演出，也期待藉此帶動在地觀光與產業發展。

陳璧君說，這次活動採免票自由進場，除了有精彩的藝人團體表演外，更將於跨年時刻施放超過7千發煙火閃耀夜空，透過半環場弧形設計的煙火秀，營造前所未有的視覺震撼體驗，陪伴民眾迎接新年。



