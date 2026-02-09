雲縣農業智慧轉型見成果
縣長張麗善九日前往斗六市「和興無花果園」，了解縣府「智慧農業創新事業補助計畫」智慧農業設施應用成果。她表示，縣府透過此項計畫，積極協助農民及農民團體導入智慧農業技術，透過科技輔助提升農業經營韌性與產業競爭力，成果豐碩，縣府會持續推動本計畫，促雲林農業科技轉型、智慧升級。
張麗善縣長表示，極端氣候日益頻繁、農業人力結構改變及經營風險升高，農業已站在轉型關鍵點。縣府將「智慧農業」與「數位轉型」列為農業施政的重要核心。自一一二年開始推動「智慧農業創新事業補助計畫」，透過科技導入，協助農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，提升農業競爭韌性與永續發展。
張縣長指出，無花果為高度敏感作物，需充足日照且極度忌雨。過去農民必須全天候待命，以人力手動開關溫室天窗，不僅費時費力，難以即時因應突發天候，農損風險高。縣府於一一四年度補助和興無花果園導入智慧天窗與智慧噴灌系統，結合氣象即時監測、溫濕度感測與遠端控制技術，可依據即時天候自動調整天窗開關與噴灌作業。該果園過去以人力管理時，果品損失率常超過十五%，導入智慧系統後，災損已降至五%以下，良率提升至九十五%，不僅省時省工，也有效穩定生產品質。縣府未來將持續複製成功經驗，推廣至更多作物與場域，讓更多農民受惠，降低災損風險。
和興無花果園果農劉茂鑫表示，過去採傳統人工管理，需隨時駐守農場判斷天氣，幾乎無法外出，如今透過手機即可遠端掌握果園環境、控制天窗與灌溉系統，不僅大幅降低勞力負擔，也有效避免風災雨災造成的損失。他感謝縣政府與農會的輔導，讓小農從慣行農業逐步邁向設施化、智慧化經營，提升農業韌性與永續發展能力。
農業處副處長蔡耿宇說，縣府智慧農業補助計畫已推動兩年，累計近五十處示範場域，涵蓋溫室蔬菜、果樹、水稻等多元作物類型，包括智慧微氣象站、精準灌溉、節水設施及大數據分析應用，依不同作物需求量身打造管理模式。
農業處指出，今年度縣府持續編列一千五百萬元經費，預計三月起受理申請，並將邀請專家學者提供診斷與輔導，協助農民導入最新智慧農業技術，引領雲林農業朝向高效率、高品質及永續發展邁進。
