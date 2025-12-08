雲縣道164線第一期拓寬完工 張麗善：加速推動二期、三期

雲林「縣道164線第一期拓寬工程」今天舉行竣工典禮／翻攝照片





「縣道164線第一期拓寬工程」今天(8日)舉行竣工典禮。縣長張麗善表示，縣道164線是串聯口湖鄉、水林鄉及北港鎮等三鄉鎮生活圈重要道路，道路拓寛工程完工後，打通大北港區東西向交通瓶頸，推動地方經濟發展；縣府會加緊推動二、三期工程，進一步整合海線觀光與工商業運輸。

張麗善指出，縣道164拓寬工程在其擔任立委期間，即建議納入雲林生活圈道路計畫，推動拓寬改善；立委張嘉郡進一步爭取規劃設計費用，107年獲中央核定為生活圈道路，推動第一期水林鄉都市計畫東側至台19線全長4.4公里拓寬工程。總經費6.79億元，中央補助4.63億，縣府自籌及追加2.15億元，110年開工，今年順利完工。

張麗善表示，縣道164線為北港、水林、口湖間交通要道，第一期拓寬工程終於順利完工，並正式將路名增稱為「顏思齊大道」，象徵區域串聯，且更具辨識度。164線二期拓寬計畫及大北港科技產業園區均已送內政部都委會審議，盼能儘速通過，讓後續拓寬如期推進。

交通工務局長汪令堯表示，縣道164線拓寬第一期工程範圍自水林都市計畫東緣至北港鎮台19線路段（11K+964~16K+334）。其中，北港都市計畫範圍內拓寬至24公尺，並配置人行道，水林非都市計畫範圍則拓寬為20公尺，全路段除配置雙向4車道外，同時增設機慢車道。另配合拓寬工程沿線管線全數下地，打開天際線，提升164線門戶景觀。

汪令堯指出，縣府積極研議164線水林至口湖段，搭配水林外環道通盤檢討，已分向國土署及公路局爭取經費補助，未來164線將完整連結台61線至國道1號，交通路網更臻完善。

