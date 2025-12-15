雲縣醫療奉獻獎表揚43人

雲林縣政府十四日晚間於三好國際酒店溫馨舉辦「初心如醫‧善愛雲林-一一四年醫療奉獻獎頒獎典禮」，張麗善縣長親自頒獎，向四十三位個人獲獎者與十組團體獎得主致上最高敬意。典禮現場由縣內各醫療院所院長、醫事專業團體代表及地方貴賓共同參與，氣氛溫馨動人，展現雲林醫療團隊的凝聚力與深厚人情。

縣長張麗善表示，雲林醫療量能雖然有限，但因為有眾多醫師、護理師、藥師、醫事人員、衛生所同仁與長照專業人員長年不分晝夜在每一個鄉鎮每一個角落任勞任怨、犧牲奉獻的守護著雲林鄉親，使雲林在公共衛生、急重症照護、防治業務、偏鄉照護等面向逐步強化。她致上最高的敬意與感謝，同時也恭喜受到肯定得到獎項，實至名歸。

衛生局長曾春美指出，此屆醫療奉獻獎經公開徵選與嚴謹審查，共選出以下典範得獎者：個人獎（四十三名）及團體貢獻獎（十名）；個人獎（四十三名）區分為醫療服務、防疫、預防保健、公共衛生、特殊貢獻五組別。除了醫療奉獻獎外，縣府也頒獎予近年推動醫療資源不足地區全人照護的「偏鄉醫療卓越獎」、在宅急症加值方案照護團隊「跨界協力卓越獎」、遠距醫療「智慧繁星典範獎」及幼兒專責醫師制度計畫績優院所，表達縣府對他們的謝意，也希望大家未來可以更加努力，一起攜手合作。

曾局長說，未來雲林縣政府將持續以「人本、可近、永續」為核心，投入公共衛生、提升急重症照護、補強偏鄉醫療、強化長照連結，並透過每年舉辦的醫事團體聯繫會議，深化跨專業合作，打造更完整、更溫暖的健康照護網。

醫療奉獻獎獲獎名單如下:醫療服務組：廖玲巧藥師、程佳芬護理師、蘇麗惠護理師、黃克章醫師、謝安頌牙醫師、張愛華醫師、張翠芬護理師、林居鋒物理治療師、黃偉烈醫師、施丞陽醫師、陳崇裕醫務特助、賴俊傑藥劑生、許逸生醫師、張三郎中醫師、黃瑞助醫師、梁怡鈴醫師、簡瑞騰醫師、陳昭芬臨床心理師。

防疫組：林美君護理師、胡美黛醫事檢驗師、王麗晴護理師、林綺英醫師、蔣冰然醫師、史醫師。

預防保健組：昌育群醫師、沈淑華護理師、葉忻瑜醫師、李紫綺護理師、廖書毅職能治療師、莊靜芬護理師、郭秋茹護理師、賴美娟營養師。

公共衛生組：黃資森護理師、許新交藥師、李念偉醫師、陳志偉醫師、許峻肇牙醫師。

特殊貢獻組：何旭華醫師、謝月貞醫事檢驗師、杜宜儒護理師、張永昌醫師。