雲縣關稅影響說明會 登場

因應美國近期調整關稅政策對我國出口供應鏈造成的嚴峻挑戰，雲林縣政府八日下午邀集企業代表，於三好國際酒店舉辦「因應美國關稅影響與研發補助說明會」，縣長張麗善、秘書長曾元煌、建設處長廖政彥、工策會總幹事張耀文、中衛發展中心經理林建華、雲科大教授鄭博文、雲科大產學長張岑瑤、虎尾科大產學處經理蕭淑媛、斗六工業區廠商協進會理事長許溫德、雲林觀光工廠協會理事長紀書菱、雲林縣工業會張銘吉總幹事及數十位企業代表一同關注關稅的衝擊及因應議題。縣長張麗善強調，縣府一定全力協助企業盤點風險、推動轉型，降低地方產業與就業遭受的衝擊。

建設處長廖政彥說明，此次說明會特別邀請中衛發展中心林建華經理，聚焦在十月十九日立法院三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中，經濟部編列四百六十億元，針對受美國對等關稅衝擊的產業提供協助。針對，中央主要措施「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」三大面向，推出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四項措施進行政策詳細說明，期望中央支援措施能真正落實，讓雲林廠商受惠。

縣長張麗善表示，我國現行對美關稅為二十%，高於日本、韓國、歐盟的十五%。雖然差距僅五%，卻足以使市場競爭力出現明顯落差。雲林縣內共有一千四百八十一家廠商受到衝擊，其中包含食品加工、金屬製品、機械設備、汽車零件、橡膠製品與製鞋等六大核心民生工業，都是雲林長期支撐地方經濟的重要產業，高關稅勢必帶來嚴重衝擊。