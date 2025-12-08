雲縣關稅衝擊說明會登場 張麗善建立產官學三方平台

雲林縣政府邀集企業代表舉辦「因應美國關稅影響與研發補助說明會」／翻攝照片





因應美國近期調整關稅政策對我國出口供應鏈造成的嚴峻挑戰，雲林縣政府今(8)日下午邀集企業代表舉辦「因應美國關稅影響與研發補助說明會」，縣長張麗善強調，縣府一定全力協助企業盤點風險、推動轉型，降低地方產業與就業遭受的衝擊，也希望盼透過今日說明會，建立集產官學三方的平台，協助解決目前及未來面臨的各種困境。

雲林縣長張麗善、秘書長曾元煌、建設處長廖政彥、工策會總幹事張耀文、中衛發展中心經理林建華、雲科大教授鄭博文、雲科大產學長張岑瑤、虎尾科大產學處經理蕭淑媛、斗六工業區廠商協進會理事長許溫德、雲林觀光工廠協會理事長紀書菱、雲林縣工業會總幹事張銘吉及數十位企業代表今天皆出席說明會。

建設處長廖政彥說明，本次說明會特別邀請中衛發展中心林建華經理，聚焦在10月19日立法院三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中，經濟部編列 460 億元，針對受美國對等關稅衝擊的產業提供協助。針對，中央主要措施「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」三大面向，推出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四項措施進行政策詳細說明，期望中央支援措施能真正落實，讓雲林廠商受惠。

除政策說明外，現場也邀請雲林科技大學鄭博文教授，以「世界咖啡館」方式，帶領與會企業討論關稅對各廠商的實際衝擊，並整合第一線企業需求，透過此結合產官學的平台，期能真正解決廠商的困境，更推動未來的轉型發展。

張麗善表示，我國現行對美關稅為 20%，高於日本、韓國、歐盟的 15%。雖然差距僅 5%，卻足以使市場競爭力出現明顯落差。雲林縣內共有 1,481 家廠商受到衝擊，其中包含食品加工、金屬製品、機械設備、汽車零件、橡膠製品與製鞋等六大核心民生工業，都是雲林長期支撐地方經濟的重要產業，高關稅勢必帶來嚴重衝擊。

張麗善說， 10月19日「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」經立院三讀通過，總額5,700 億元，其中460 億元，針對金融支持、提升競爭力及開拓市場三大面向，協助產業因應關稅衝擊，盼透過今日說明會，建立集產官學三方的平台，協助解決目前及未來面臨的各種困境。

張麗善呼籲中央政府要硬起來，積極對談與爭取，雲林縣府會站在企業的角度協助盤點風險、推動轉型，攜手企業守住雲林的產業、守住就業、守住競爭力。

