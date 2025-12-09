雲縣關稅衝擊說明會 張麗善:建立產官學平台 助產業面對挑戰

雲林縣關稅衝擊說明會登場，張麗善:建立產官學平台，協助產業共同面對關稅挑戰。(記者劉春生攝）

▲雲林縣關稅衝擊說明會登場，張麗善:建立產官學平台，協助產業共同面對關稅挑戰。(記者劉春生攝）

因應美國近期調整關稅政策對我國出口供應鏈造成的嚴峻挑戰，雲林縣政府八日下午邀集企業代表，於三好國際酒店舉辦「因應美國關稅影響與研發補助說明會」，縣長張麗善、秘書長曾元煌、建設處長廖政彥、工策會總幹事張耀文、中衛發展中心經理林建華、雲科大教授鄭博文、雲科大產學長張岑瑤、虎尾科大產學處經理蕭淑媛、斗六工業區廠商協進會理事長許溫德、雲林觀光工廠協會理事長紀書菱、雲林縣工業會張銘吉總幹事及數十位企業代表一同關注關稅的衝擊及因應議題。縣長張麗善強調，縣府一定全力協助企業盤點風險、推動轉型，降低地方產業與就業遭受的衝擊。

廣告 廣告

建設處長廖政彥說明，此次說明會特別邀請中衛發展中心林建華經理，聚焦在十月十九日立法院三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中，經濟部編列 四百六十億元，針對受美國對等關稅衝擊的產業提供協助。針對，中央主要措施「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」三大面向，推出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四項措施進行政策詳細說明，期望中央支援措施能真正落實，讓雲林廠商受惠。

廖處長說，除了政策說明之外，更邀請雲林科技大學鄭博文教授，以「世界咖啡館」方式，帶領與會企業討論關稅對各廠商的實際衝擊，並整合第一線企業需求，透過此結合產官學的平台，期能真正解決廠商的困境，更推動未來的轉型發展。

縣長張麗善表示，我國現行對美關稅為 二十%，高於日本、韓國、歐盟的 十五%。雖然差距僅 五%，卻足以使市場競爭力出現明顯落差。雲林縣內共有 一千四百八十一家廠商受到衝擊，其中包含食品加工、金屬製品、機械設備、汽車零件、橡膠製品與製鞋等六大核心民生工業，都是雲林長期支撐地方經濟的重要產業，高關稅勢必帶來嚴重衝擊。

張縣長說，今年八月雲林縣與中部七縣市共同向中央提出「十五 項解方」，包括爭取更合理的關稅條件、公開影響產業的稅則編碼、加強研發補助等，希望中央與地方攜手協助業者降低關稅衝擊。接著，她親自走訪巧新、臺旺、鈺齊、鉅鵬等多家廠商，直接聽取第一線業者面臨的壓力，因此，縣府在第一時間主動向中央溝通，並提供各項在地研發補助資訊，務求讓支援措施真正落實。

張縣長指出，十月十九日「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」經立院三讀通過，總額 五千七百億元，其中四百六十億元，針對金融支持、提升競爭力及開拓市場三大面向，協助產業因應關稅衝擊，也正是今天說明會委請中衛發展中心說明的資訊。同時透過今日說明會，建立集產官學三方的平台，協助解決目前及未來面臨的各種困境。

張縣長強調，呼籲中央政府要硬起來，積極對談與爭取，否則我們就無法在國際上具有競爭力，各國都忙著與美方洽談關稅，包括南韓最近也對美協議獲得優厚的十五%且不疊加，還可以追溯到十一月一日，我想這正是我們期待的。而縣府也會站在企業的角度協助盤點風險、推動轉型，攜手企業守住雲林的產業、守住就業、守住競爭力。